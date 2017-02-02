عبدالكريم العبدالله

أعلنت مدير منطقة الصباح الطبية التخصصية د.أفراح الصراف عن انجاز ١٥.١٢%‏ من مركز الكويت لمكافحة السرطان الجديد، حيث جار أعمال التصميم النهائي لمبنى المركز، متوقعة الانتهاء منه بداية العام ٢٠١٩.

وذكرت د.الصراف في تصريح صحافي على هامش الاحتفال الأسبوع الخليجي لمكافحة السرطان تحت رعاية وزير الصحة د.جمال الحربي الذي أقيم بحديقة مركز فيصل الاشعاعي، أن المركز سيضم ٦١٨ سريرا منها ٩٠ سريرا في بأقسام العناية المركزة، لافتة الى أن المركز سيضم مواقف متعددة الأدوار تسع ما يقارب ٢٠٠٠ سيارة.



وأشارت الى أن مركز الكويت لمكافحة السرطان الجديد بمنطقة الصباح الطبية التخصصية سيضم ٢٣ جناحا و١١ غرفة عمليات، لافتة الى أن مساحته الإجمالية بلغت ٢٩٣ ألف متر مربع، مشيرة الى ان دخوله الخدمة سيعطي اضافة متميزة لتقديم الخدمات الصحية لمرضى السرطان.

وعن الاحتفال، قالت د.الصراف: الاسبوع الخليجي لمكافحة السرطان يكرر كل عام بجهود من المركز الخليجي لمكافحة السرطان لوزارات الصحة لدول مجلس التعاون، وبجهود الاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان، وجمعيات النفع العام والمؤسسات والهيئات الحكومية.

وبينت أن اقامة هذا الاسبوع يعكس اهتمام الكويت ودول الخليج بالتوعية من أمراض السرطان من اجل إيجاد حياة افضل خالية من الأمراض، لاسيما من الأمراض المزمنة والتي من بينها «السرطان»، مشيدة بجهود جميع العاملين بمركز الكويت لمكافحة السرطان وجمعيات النفع العام والمؤسسات الخيرية على ما يقدمونه لخدمة المرضى.

بدوره، قال مدير مركز الكويت لمكافحة السرطان ورئيس اللجنة المشتركة للأسبوع الخليجي للتوعية بالسرطان د.أحمد العوضي إن وزارة الصحة ممثلة بالمركز بدأت اقامة الاحتفال بالاسبوع الخليجي للتوعية بالسرطان سنويا منذ سنة في فبراير.

وأكد على أهمية إقامة الاسبوع الخليجي للتوعية بالسرطان، والتي جاءت بناء على تضافر الجهود لدول مجلس التعاون ممثلة بوزراء الصحة، والذين قرروا ان تمتد هذه الفعاليات خلال هذا الاسبوع بجميع دول المجلس من خلال برامج للتوعية ببرامج السرطان.

وبين د.العوضي أن نسبة الشفاء من مرض السرطان تصل الى اكثر من ٨٠%‏، موضحا أن فكرة مقارنة السرطان بالموت فكرة خاطئة، لافتا الى أن برامج التوعية خلال هذا الاسبوع توعوي بأن هذا المرض له شفاء.

من ناحيته، قال نائب رئيس اللجنة التنفيذية الخليجية العليا للأسبوع الخليجي للتوعية بالسرطان د.خالد الصالح: شعار التوعية لهذا الأسبوع هو ٤٠ - ٤٠ وهو بأن النجاح بالتخفيف من مسببات السرطان ستخفض الإصابة بالسرطان 40%‏، فضلا عن الكشف المبكر سيزيد نسبة الشفاء ٤٠%‏، مما سيوفر كثيرا من الأموال التي تصرف على المرضى، شاكرا وزراء الصحة الخليجيين الذين تبنوا فكرة اقامة أسبوع خليجي للتوعية سنويا، متمنيا ان تنخفض نسبة الاصابة وتزيد نسبة الشفاء، قائلا: هو تحد وحلم نتمنى تحقيقه.