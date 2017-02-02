حنان عبدالمعبود

أقامت إدارة الجودة والاعتراف بوزارة الصحة حفلا لتكريم المتميزين من مقدمي الخدمة الصحية، وأقيم الحفل ظهر أمس بفندق هوليداي داون تاون.

وألقت مدير إدارة الجودة والاعتراف د.بثينة المضف كلمة خلال الحفل أكدت فيها أن الاحتفال يقام للعام الثالث على التوالي، مبينة أن ذلك التكريم يأتي إيمانا بأهمية الدور الذي يقوم به مقدمو الخدمة الصحية تقديرا لمشاركتهم الفعالة في إنجاح أنشطة وبرامج السلامة بكل مستوياتها، لافتة إلى حرص الوزارة على تبني الأنشطة والبرامج التي من شأنها رفع مستوى الخدمات الصحية وضمان جودتها.

وقالت المضف ان الإدارة تقوم بمساندة المؤسسات الصحية في الحصول على الاعتماد في جودة الخدمة الصحية كما تقوم من خلال برنامج السلامة وإدارة المخاطر بالمؤسسات الصحية بدعم وتطبيق أنظمة وبرامج السلامة كنظام التبليغ عن الأخطاء الطبية والحوادث العارضة وبرنامج إدارة المخاطر بالمؤسسات الصحية وبرنامج الحلول التسعة لضمان سلامة المرضى ومبادرة الجراحة الآمنة تنقذ الأرواح وغيرها من البرامج والأنشطة.

ولفتت إلى أنه على مدار العامين السابقين قامت إدارة الجودة والاعتراف بتكريم المتميزين من مقدمي الخدمة الصحية، حيث تم اختيار المشمولين بالتكريم من خلال لجنة من المتخصصين في مجال سلامة المرضى وذلك استنادا الى مشاركتهم في وضع وتطوير الخطط والسياسات الخاصة بالسلامة وتدريب العاملين عليها بالإضافة إلى مساهمتهم في متابعة وتقييم برامج السلامة بمؤسساتهم الصحية.