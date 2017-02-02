حنان عبدالمعبود

تنظم كلية الجراحة بمعهد الكويت للاختصاصات الطبية المؤتمر السنوي الخامس عشر للجراحين وذلك في الفترة من 4 الى 6 الجاري في قاعة سلوى الصباح للمؤتمرات وذلك تحت رعاية وزارة الصحة.



عن هذا المؤتمر أكد أستاذ الجراحة العامة وجراحة المناظير البروفيسور موسى خورشيد أن اللجنة المنظمة للمؤتمر سعت على مدى أكثر 15 عاما لتحقيق أهدافها في إرساء نواة لبرنامج تعليم طبي مستمر في مجال الجراحة العامة وتخصصاتها الدقيقة، وخطت اللجنة المنظمة خطوات فعلية وناجحة تنسجم مع كل المستويات الجراحية المختلفة بدءا بطلبة كلية الطب مرورا بأطباء الزمالة والبورد وانتهاء بالاستشاريين أصحاب التخصصات الدقيقة.

وأشار إلى ان المؤتمر يستضيف هذا العام نخبة من رموز عالمية في تلك المجالات الطبية ومن دول مختلفة وهم:

1 ـ د.عبدالعظيم حسين (دولة قطر) 2 ـ د.بارك ادريان (الولايات المتحدة الأميركية)، 3 ـ د.آلان صابر (الولايات المتحدة الأميركية)، 4 ـ د.علي بوخماس (دولة الامارات العربية المتحدة)، 5 ـ د.راموس المينو (البرازيل)، 6 ـ د.فهيم بسيوني (جمهورية مصر العربية)، 7 ـ د.جاب بونجر (هولندا)، 8 ـ د.حسن شاكر (جمهورية مصر العربية)، 9 ـ د.جاكوس هيمبينس (بلجيكا)، 10 ـ د.لويجي بوني (ايطاليا)، 11 ـ د.مانويل نيتو (ايطاليا)، 12 ـ د.محمد حقى (جمهورية مصر العربية)، 13 ـ د.معتز باشا (دولة قطر)، 14 ـ د.نتان زوندال (الولايات المتحدة الأميركية)، 15 ـ د.رعد المهدي (سلطنة عمان)، 16 ـ د.روبرت روتليج (الولايات المتحدة الأميركية)، 17 ـ د.سكوتش شيكورا (الولايات المتحدة الأميركية)، 18 ـ د.سليمان اورانيوس (النمسا)، 19 ـ د.تيم تولين (بلجيكا)، 20 ـ د.وليد البخاري (المملكة العربية السعودية).

واشار خورشيد الى ان المؤتمر يناقش في يومه الأول عمليات السمنة المفرطة والحلول الجراحية لمعالجة المضاعفات مثل عمليات التكميم وتحويل مسار المعدة والاجراءات الاحترازية التي تؤدي الى الوصول الى افضل النتائج والتعرف على البدائل الجراحية الترميمية وبالاخص لمرضى النوع الثاني من السكر، كما ستتم مناقشة ما توصلت اليه الخبرات الكويتية في ذات المجال ولن يخلو النقاش من العمليات الخاضعة للبحوث العلمية.

وفي اليوم الثاني سيبحث المؤتمر جراحات القولون التخصصية وعلاج امراض المستقيم وبمشاركة عالمية ومحلية، أما في اليوم الثالث فسيناقش المؤتمر عمليات الجهاز الهضمي كجراحة المريء والبنكرياس والقنوات المرارية والفتاق الداخلي بالاساليب التقليدية والتنظيرية المتطورة وجراحة الطحال.

كما سيتم من خلال المؤتمر إلقاء محاضرات وإجراء ورشة عمل وإجراء عملية التكميم من الفم باستعمال الجهاز المعتمد من الجمعية الأميركية للادوية والاغذية ولأول مرة في المنطقة من قبل اكبر المتخصصين في هذا المجال على مستوى العالم حيث إن الجهاز تحت التقييم العلمي والنتائج الاولية للدراسات العالمية حول هذا الجهاز تؤكد انه آمن ومجد.

بالاضافة الى إجراء عمليات لتكميم المعدة وتحويل المسار والعمليات الترميمية وعمليات لجراحة الفتق المريئي وعمليات لامراض القولون على يد جراحين عالميين وبمشاركة محلية.



كما سيتخلل المؤتمر معرض للأجهزة والمعدات الطبية الجراحية يشارك به عدد من الشركات الطبية.