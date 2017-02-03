انتهاء أزمة «الضمان الصحي» والعمل جارٍ دون أي عراقيل أو معوقات

عبدالكريم العبدالله

أعلن الوكيل المساعد للشؤون القانونية د.محمود العبدالهادي عن دراسة جديدة لتبسيط الاجراءات على الوافدين في معاملات «الضمان الصحي»، مشيرا الى ان هذه الدراسة ستسهل العمل، وتضمن عدم تكرار اي عراقيل مستقبلا.

جاء هذا في تصريح صحافي على هامش جولة تفقدية قام بها على جميع مراكز الضمان الصحي «الجهراء- الفروانية - العاصمة - حولي - الاحمدي»، واجتماعات عقدها مع مدير ادارة التأمين الصحي عادل جمعة، ورئيس قسم مراكز التسجيل في ادارة التأمين الصحي نادر العجمي، وذلك بعد وصوله من المهمة الرسمية صبيحة اليوم «امس».

وذكر د.العبدالهادي أنه تم الاستماع الى شرح مفصل من قبل مدير الادارة عادل جمعة عن ازمة الضمان الصحي خلال الايام الماضية، والآلية التي تم العمل بها للتعامل مع تلك الازمة، شاكرا الجهود الجبارة التي قام بها جميع العاملين بمراكز الضمان الصحي لتذليل العراقيل امام المراجعين

وأكد على انتهاء ازمة «الضمان الصحي»، لافتا الى ان العمل جار دون اي عراقيل او معوقات، علما ان العمل يسير على الطريقة المعهودة وبنظام، قائلا: امور المراجعين بخير الان وبالطريق الصحيح، مشيدا بالجهود التي قام بها وزير الصحة د.جمال الحربي ووكيل الوزارة د.خالد السهلاوي الذي قام بدوره بعقد اجتماع مع الشركة المختصة لحل الازمة.

وشدد د.العبدالهادي على حرص الوزارة على كل ما من شأنه رفع مستوى الخدمة ورفع المعاناة عن الاخوة الوافدين.