حنان عبد المعبود

أكد الأمين العام للاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان ونائب رئيس اللجنة التنفيذية للحملة الخليجية للتوعية بالسرطان ونائب رئيس حملة «كان» د.خالد الصالح استمرار أنشطة الأسبوع الخليجي لمكافحة السرطان، مشيرا الى أن الحملة الوطنية «كان» لمكافحة مرض السرطان أقامت بهذه المناسبة يوما توعويا في مستشفى البنك الوطني للأطفال.

وقال ان الأسبوع الخليجي للتوعية بالسرطان أقره المركز الخليجي لمكافحة السرطان التابع لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون وينفذ بالتعاون مع الاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان ممثلا للمنظمات الأهلية العاملة في مجال التوعية بالسرطان لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن، وأن هذا الأسبوع يقام كل عام من الأول حتى 7 الجاري والهدف منه رفع مستوى التوعية بمرض السرطان تحت شعار«دائما 40 في 40».

وأضاف: 40 معناها أن هناك ابتعادا عن المرض والتخفيف من أعبائه بنسبة تصل الى 40% والـ 40 الأخرى تعني زيادة معدلات الشفاء، لأن التوعية والاكتشاف المبكر تحقق نسبا كبيرة حتى العلاج لا يستطيع أحيانا الوصول إليها.

وتابع اننا نحاول ان نوصل الرسالة لكل انسان حتى من لا يصل الينا نصل له، وفي مستشفى البنك الوطني للأطفال كلنا نسعى مع المنظمات الأهلية للتواصل مع الطفل وأسرهم لان المريض يحتاج منا إلى توعية، كيفية تحمل العلاج وكيفية بث الأمل في أنفس المصابين المرضى وأهاليهم لان الدعم النفسي للمريض يشكل حجر الزاوية في تقبل العلاج وسيتم التواصل معهم بالكلمة الطيبة وتقديم الهدايا التي ترفع من معنوياتهم، متأملين أن تصل الرسالة هنا عبر الاعلام بأن التوعية بأمرين مهمين أن السرطان مرض غير قاتل ونسبة الشفاء تزداد كل عام والأمر الثاني أن يهتم الانسان بالعلامات الأولية للسرطان يجب أن يلجأ فيها إلى الطبيب حتى يتم العلاج والشفاء بإذن الله.

من جانبها، أكدت عضو مجلس إدارة حملة كان وعضو اللجنة التحضيرية المشتركة للأسبوع الخليجي، د.حصة الشاهين أهمية المشاركة الايجابية في الأنشطة التوعوية التي تعتبر احدى طرق التوعية الموجهة لجميع الفئات في المجتمع، وفي هذا اليوم تشارك حملة كان الأطفال في يوم نبث البهجة في قلوب الأطفال والأهالي كما دعت إلى التواجد غدا في مجمع 360 للتوعية بسرطان الفم حيث سنكون متواجدين من الساعة 9 صباحا حتى 9 مساء، مبينة أن اليوم يتضمن على فحص واستشارات مجانية للكشف عن الأعراض الأولية لسرطان الفم وتوزيع هدايا على الجمهور طوال فترة الفعالية.