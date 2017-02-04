عبدالكريم العبدالله

أغلقت وزارة الصحة ممثلة في إدارة التقييم والقياس باب التقييم السنوي للموظفين بعد انتهاء الفترة الخاصة بذلك.

وأكدت مصادر صحية مطلعة في تصريح خاص لـ «الأنباء» على أن وزارة الصحة ممثلة في إدارة «التقييم والقياس» لن تستقبل أي تقييم بعد تاريخ 31 يناير، مشيرة في الوقت ذاته الى ان عدد الموظفين الذين تم تقييمهم خلال هذا العام بلغ ٥٢ ألف موظف وموظفة. واشارت الى أن قطاعات وزارة الصحة من مناطق صحية ومستشفيات ومراكز تخصصية وصحية وإدارات مركزية، وغيرها من القطاعات الأخرى انتهت من عملية التقييم السنوي للموظفين والموظفات العاملين فيها، والتي استغرقت شهرا كاملا، حيث بدأت من الأول من يناير الماضي حتى 31 من الشهر ذاته، ورفعتها لوزارة الصحة لاعتمادها. وأفادت المصادر بأن إدارة التقييم والقياس تقوم حاليا بفرز التقييمات من مختلف قطاعات الوزارة للانتهاء منها في أقرب وقت، متوقعة ظهور نتائج التقييمات لموظفي الوزارة خلال مارس المقبل حسب المعمول به في كل عام. ولفتت الى انه سيتم استخراج تقارير التقييم مطبوعة ويوقع عليها المسؤولون المباشرون، ثم إحالتها إلى الرؤساء المباشرين الذين يلونهم بالمسؤولية ليبدوا رأيهم خلال المدة من 1 فبراير الجاري حتى 7 منه، ومن ثم تسليم التقارير مطبوعة لإدارة التقييم والقياس في موعد أقصاه 14 فبراير الجاري حتى يتسنى لها الانتهاء من أعمال التقييم في المواعيد المقررة قانونا ومن ثم استخراج النتائج النهائية.

وأوضحت المصادر أن التقييم شمل الموظفين الذين تم تعيينهم قبل 1 يناير ٢٠١٧ وكذلك الموظفون «المعاد تعيينهم والمنتدبون والقائمون بإجازة طويلة أيا كان نوعها» وذلك خلال عام ٢٠١٦ بشرط أن يكونوا قد امضوا الفترة المقررة قانونا، فضلا عن انه شمل جميع الموظفين الخاضعين للتقييم من فئات «الوظائف العامة ـ العقود الخاصة ـ بند المكافآت» مع اعداد كشوف بحصر من لم يتم تقييمه مبينا اسم الموظف ورقم ملفه والرقم المدني وسبب عدم التقييم، ولن يعتد بأي تقييم يرد بعد انتهاء الموعد المقرر. ولفتت المصادر ذاتها إلى أن وزارة الصحة ممثلة في قطاع الشؤون الإدارية وإدارة التقييم والقياس سخرت جميع الإمكانيات المتاحة لإنجاح عملية التقييم.