عبدالكريم العبدالله

رفعت وزارة الصحة المستوى الوظيفي لـ ٦٣٣ موظفا وموظفة يعملون في مجال الخدمات الصيدلانية والطبية المساعدة.

وجاء في القرار الذي تنفرد بنشره «الأنباء»، وأصدره وكيل وزارة الصحة د.خالد السهلاوي أنه تم رفع المستوى الوظيفي لـ ١٤٧ صيدلانيا، و٣٣٨ فني مختبر طبي، فضلا عن رفع المستوى الوظيفي لـ ٤٧ علاجا طبيعيا و٧٣ أشعة وطب نووي.

وتضمن القرار أيضا رفع المستوى الوظيفي لـ ٢٨ موظفا من العاملين في مجال التغذية والإطعام، و٦ «علاج نفسي»، و١٧ فني تعقيم، هذا بالإضافة الى ٢ علاج تنفسي و١٠ فنيي تخدير وفني واحد لكل من صحة الفم والأسنان ومختبر الأسنان، و٣ فني قلب صناعي و١ بصريات، علاوة على ٢ لكل من الأطراف الصناعية وتخطيط المخ والأعصاب.

وذكر القرار الذي أصدره الوكيل السهلاوي انه تم رفع المستوى الوظيفي لموظف ممارس غسيل كلى، و٢٩ فني طوارئ طبية، و٢٦ مفتشا صحيا.

وفيما يلي أسماء العاملين في مجال الخدمات الصيدلانية والطبية المساندة الذين تم رفع مستواهم الوظيفي:

رئيس اختصاصي صيدلة

محمد عدنان بهبهاني ـ إدارة الرقابة الدوائية والغذائية

عصام عبدالله السلطان ـ مركز الكويت للصحة النفسية

محمد أشرف شاد ـ مستشفى مبارك الكبير

نسرين أروج ممتاز حسين ـ مستشفى الفروانية

عطية يوسف خضر عباس ـ مركز العمرية الصحي

نثار أكبر محمد ـ مركز الجليب الجنوبي الصحي

نعيم حسين نقفي ـ مستشفى الفروانية

مها ناجي عبدالكريم ـ مستشفى الفروانية

تريفوت ديليب كومار ـ مركز الصليبية الشمالي

زاهده مبين فاطمة ـ ادارة تسجيل ومراقبة الأدوية

فهيم أصغر صديقي ـ إدارة الشؤون الصحية للشرطة

ليله حلمي حسين عبدالعال ـ مركز الشيخ ناصر سعود الصباح

غادة محمد قليح ـ مركز حولي الغربي الصحي

اريكال فارجيس ساني ـ مركز الصليبية الجنوبي الصحي

سندس محمد مهدي محمد ـ مستشفى الولادة

ممتاز حسين شيخ ـ مركز الكويت للصحة النفسية

عبدالمنعم محمود أبوريد ـ مركز الكويت للصحة النفسية

طارق جودة رمضان ـ مركز بيان الصحي

هدى وهبه الزحيلي ـ مستشفى مبارك الكبير

علي خليل اللقيس ـ مستشفى الأميري

سهيل عزام شيخ غلام ـ مستشفى الأميري

رئيس اختصاصي صيدلي

محمد نديم الإسلام ـ مركز الشعب الصحي

امتياز عبدالغفور شيخ ـ مستشفى الصباح

اختصاصي أول صيدلة

حسن زايد الديثان ـ مركز الأندلس الصحي

عذاري ملبس الشمري ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل

هبه اسماعيل مندني ـ مستشفى الولادة

هديل سليم الرفيدي ـ مستشفى مبارك الكبير

مجدي توفيق عبده ـ مركز سعد العبدالله (ق2)

أمير فاروق فهيم ـ مركز سعد العبدالله (ق10)

فرغل محمود السيد ـ ادارة الشؤون الصحية للشرطة

أيمن يوسف عبدالحكيم ـ ادارة المستودعات الطبية

محمد محسن الطنطاوي ـ مستشفى الولادة

أروى يوسف عوض ـ مستشفى الفروانية

رشا محمد توفيق ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل

عزة أحمد عبدالعاطي ـ انتداب لمستشفى بيت عبدالله

ريهام محمد سليمان ـ مستشفى ابن سينا

محمود ماهر محمد بدير ـ مركز العيون الصحي

عادل خليل سليمان ـ ادارة تفتيش الأدوية

عاشور محمد عثمان ـ مستشفى الصباح

أيمن محمود ابراهيم ـ مركز الإحقاقي الصحي

اختصاصي صيدلة

سارة ناصر زيد العتيبي ـ مستشفى الفروانية

هاني درويش حسين ـ مستشفى مبارك الكبير

يسرا عجيل فالح ـ مستشفى الصباح

حسين علي جبار ـ مستشفى العدان

اختصاصي صيدلة

دلال خليل ابراهيم باقر ـ مركز أسعد الحمد للجلدية

طارق محمود احمد عبدالله ـ مستشفى مبارك الكبير

احمد محمد علي ـ مركز الصديق الصحي

نادر عبدالله كامل ـ مستشفى ابن سينا

مينا مجدي عزيز ـ مستشفى الرازي

مبارك محمد مسفر العجمي ـ ادارة تفتيش الأدوية

فريد نفاع فرج فراس ـ مستشفى ابن سينا

محمد خليل القطان ـ مستشفى مبارك الكبير

زهراء فاضل احمد حداد ـ ادارة المستودعات الطبية

فهد عبدالرحمن محمد ـ ادارة المستودعات الطبية

وائل ابراهيم النصرالله ـ مركز الرميثية التخصصي

فيصل حمد دواس العنزي ـ مستشفى الصباح

صادق مرزوق القلاف ـ مركز الكويت للصحة النفسية

علي عبدالحسين حسن جراغ ـ مراقبة تراخيص المواد المخدرة

سارة فالح محمد العجمي ـ مستشفى الجهراء

مريم عدنان محمود ـ ادارة الرقابة الدوائية

فاطمة عبدالحميد الموسى ـ مركز الاحقاقي الصحي

نجيبة عبدالأمير المزيدي ـ مركز شيخة الابراهيم الصحي

ضحى عبدالستار الوزان ـ مركز الإحقاقي الصحي

غالية مزيد سعد النويف ـ ادارة المستودعات الطبية

جورج فاروق أنيس ـ مركز الصديق الصحي

إسلام محمد جلال ـ ادارة المستودعات الطبية

نائل سمير عبدالمقصود ـ مركز العصيمي الصحي

أحمد فتحي عبدالعال ـ مركز الجهراء الصحي

رشا ربيع محمد حمودة ـ مركز الفحيحيل الصحي

احمد محمد منير ـ مركز قرطبة الصحي

حازم ابراهيم السيد ـ مستشفى الأميري

محمد مصطفى سليم علي ـ الشؤون الصحية للشرطة

صيدلي أول

ريم عشوي حميد العنزي ـ مستشفى الفروانية

مها فوزان محمد مندني ـ مستشفى الفروانية

حسين حسن ابراهيم محمد ـ مستشفى مبارك الكبير

منيرة خليفة سعود الجويعد ـ مركز أسعد الحمد للجلدية

زينب عبدالله محمد ـ مركز صباح السالم الشمالي

منال سيد سعيد سيد ـ مركز صباح السالم الشمالي

فارس عبدالرضا طاهر ـ مركز محمود حاجي حيدر الصحي

فاضل عبدالنبي عباس ـ مركز مشرف الصحي

فجر نعمة غلوم العوضي ـ مستشفى الصباح

منى حمد عيد العنزي ـ مستشفى الصباح

نورة عبدالرحمن العوام ـ مستشفى الصباح

شيخة محمد سعود الغانم ـ مستشفى الصباح

حصة نبيل فهد العسلاوي ـ مركز محمود حاجي حيدر الصحي

ابتهال محمد عبدالله ـ مركز السلام الصحي

ريم يعقوب يوسف الأسد ـ مركز السالمية الغربي الصحي

أسامة عطية ـ مستشفى الولادة

بشاير خالد الكندري ـ مستشفى الفروانية

فيصل مطلق عابر عودة ـ مركز القصر الصحي

محمود هشام الطويل ـ مستشفى الرازي

محمد انور محمود احمد ـ مستشفى العدان

ذكريات جواد هنيدي ـ مركز محمود حاجي حيدر الصحي

احمد صبري حسن ـ مركز الروضة الصحي

محمد غالب هادي العنزي ـ مستشفى الصباح

لميس محمود سيد اسماعيل ـ مستشفى الأميري

ابرار صالح الموسوي ـ مستشفى الأميري

فاطمة لياقت علي صادف ـ ادارة تسجيل ومراقبة الأدوية

حسن ياسر محمد صالح ـ مستشفى العدان

عبير حسين ابراهيم ـ مركز الأحمدي الصحي

زهرة خليل الصيرفي ـ مركز بيان الصحي

صيدلي

بلقيس يوسف البلام ـ مستشفى الفروانية

سحر عبدالله المعيلي ـ مستشفى مبارك الكبير

فرح بدر الدويسان ـ مستشفى مبارك الكبير

عائشة صقر مزيد المطيري ـ مركز فهد الأحمد الصحي

بشاير ابراهيم خالد الخبيزي ـ مستشفى الفروانية

بسام جابر جاسر العدواني ـ مستشفى الفروانية

فاطمة مهدي صالح ـ مستشفى مبارك الكبير

سلسبيل حسن عطيه الشمري ـ مركز الزهراء الصحي

منال معني عوض الرشيدي ـ مستشفى الأمراض الصدرية

منيرة وليد السردي ـ مستشفى مبارك الكبير

فجر هاني مختار محمد ـ ادارة تفتيش الأدوية

شهد فؤاد راشد السعد ـ مستشفى مبارك الكبير

مشاعل يعقوب يوسف ـ ادارة المستودعات الطبية

عبدالله عبدالعزيز خلف ـ ادارة المستودعات الطبية

منيرة عبدالله الحيدر ـ مركز الشهداء الصحي

زهراء ناجي المتروك ـ مركز بيان الصحي

مشاعل مسلم المطيري ـ مركز النهضة الصحية

أشواق عبدالعزيز السبيعي ـ مركز الرحاب الصحي

احمد عادل مناحي محمد ـ مستشفى مبارك الكبير

جعفر محمد حبيب ـ مستشفى مبارك الكبير

علي عماد محمد علي ـ مستشفى الفروانية

اريج عدنان الجابر ـ مستشفى الرازي

بشاير متعب معيوف ـ مستشفى العدان

فاطمة محمد فهد العتيبي ـ مستشفى الفروانية

منى صلاح القطان ـ مركز القرين الصحي

أشواق فهد جاعد العتيبي ـ مستشفى الفروانية

شاهين عادل خلف القريني ـ ادارة تسجيل ومراقبة الأدوية

حنان محمد احمد عبدالله - مستشفى العدان

فيصل عبدالرحمن العقل - ادارة تسجيل ومراقبة الادوية

نور فيصل داود الشعيل - مستشفى مبارك الكبير

فاطمة محمد جاسم - مستشفى العدان

نوف محمد الشمالي - مستشفى العدان

فني أول صيدلة

شاهه حمد النجدي - مركز مشرف الصحي

آلاء ناصر القلاف - مركز الزهراء الصحي

امينة حافظ جمال الدين - مركز الفردوس الصحي

جميلة جزاع الحربي - مركز سعد العبدالله (ق2)

مريم يعقوب البراهيم - مركز الصباحية الغربي الصحي

احمد محمد يوسف دمخي - مركز الظهر الصحي

حسن علي غلوم كريمي - مستشفى العدان

فوازعلي النجادة - مركز الاحقاقي الصحي

عيسى سامي القطان - مركز الصوابر الصحي

فني صيدلة

غزيل ذينب سعود العجمي - مركز مشرف الصحي

عالية جراح سعود الشمري - مركز متعب الشلاحي الصحي

اشواق سعد قطيم الحربي - مركز متعب الشلاحي الصحي

ابرار مضحي العازمي - مركز جابر الاحمد الصحي

بشاير محمد عايض الارشيدي - ادارة المستودعات الطبية

رئيس اختصاصي مختبر طبي

منال محمد مبارك المطيري - ادارة خدمات نقل الدم

شيخةمتعب مناور الشمري - مركز الطب الاسلامي

نهى غريب محمد الغريب - ادارة خدمات نقل الدم

يعقوب عبدالهادي جعفر - مركز الامراض الوراثية

عبدالله عيسى عبدالخالق - مركز الكويت لمكافحة السرطان

نادرة مانع المانع - مركز صباح الاحمد للكلى والمسالك

عالية عبدالله جاسم العصفور - مركز الكويت لمكافحة السرطان

حنين فيصل الشهاب - مركز العدان الصحي

ريم عبدالجبار مزعل - مستشفى الولادة

ابتسام عبدالله هليل الميموني - مستشفى الولادة

صفية حيدر دهقاني - مركز العدان الصحي

وفاء سعود مرزوق المطيري - مركز ابوحليفة الصحي

هدى محمد حسين آرتي - مستشفى مبارك الكبير

زهرة علي حسين البلوشي - مركز صباح السالم الصحي

ايمان علي كاظم الصالح - مستشفى الفروانية

طارق عبدالكريم طلال - مركز الرحاب الصحي

اشا جاكوب - مركز الكويت لمكافحة السرطان

نهلة يوسف علي يوسف - مستشفى ابن سينا

منال محمد عفيفي نصر - مستشفى مبارك الكبير

ماريني اكيو نانكود - مستشفى ابن سينا

جيهان جميل يوسف - ادارة الصحة العامة

امل سليمان محمد سليمان - مستشفى مبارك الكبير

حسام محمد ابو الحسن - الشؤون الصحية للشرطة

عبدالرحمن مصطفى موسى - مستشفى العدان

اختصاصي اول مختبر طبي

مناهل محمد عبدالله احمد - مركز الكويت للصحة النفسية

بدور نايف بدران الدوسري - بنك الدم المركزي

نداء فيصل التميمي - مركز الامراض الوراثية

اديسون باتاديزا جاسيار - مستشفى ابن سينا

جونسون مونزون زولا - مستشفى ابن سينا

وفاء عبدالفضيل الفقي - بنك الدم المركزي

ماريا ايلين جويفارا ماناس - مستشفى الاميري

نوف مرضي الراجحي - مركز الشلاحي الصحي

شيماء ناصر السبيعي - ادارة خدمات نقل الدم

مريم مبارك عبدالكريم مبارك - ادارة خدمات نقل الدم

منى عبدالامير القلاف - ادارة خدمات نقل الدم

عبير محمود محمد الشيخ - ادارة خدمات نقل الدم

سعيد صبحي سرجيوس - ادارة الصحة العامة

فاطمة سعود المطيري - ادارة المختبرات الطبية

امينة مباركالعازمي - مركز الصباحية الغربي الصحي

ايمان فيصل عبدالصمد - مركز الصباحية الغربي الصحي

دلال عامج عبيد العنزي - مركز جابر العلي الصحي

نور عيسى البلوشي - مستشفى مبارك الكبير

باسمة حسين المجادي - مرزك السرة الصحي

خلود مبارك حامد الغانم - مركز الكويت لمكافحة السرطان

عبير محدم البغلي - مستشف ىمبارك الكبير

مريم حسين سيد الشماع - مستشفى مبارك الكبير

سعاد عبدالرزاق قدومي - مستشفى مبارك الكبير

نورا فهد ابراهيم الحسيني - مركز مناحي العصيمي الصحي

خالدة حسن الانصاري - مركز عبدالله المبارك الصحي

فاطمة مناع الحربي - مركز سعد العبدالله (ق10)

زينب عبدالصمد باقر - مركز مساعد الصالح الصحي

غدير عباد حسين - مركز علي ثنيان الغانم الصحي

فاطمة علي سليمان - مستشفى الفروانية

سيسليا ريقا - مستشفى الرازي

الينور كابانا فيلا - مستشف ىالرازي

جوفيلين امبرلير سينال - مستشفى الرازي

تيسي ساجي - مستشفى مبارك الكبير

بسمة مجدي خالد عبده - ادارة الصحة العامة

نيفين رمضان عبدالحميد - ادار الصحة العامة

ابراهيم محمد عبدالمقصود - ادارة الصحة العامة

جويس ديلريو - مستشفى الصباح

برسيفال روانتو - مستشفى الصباح

ماريا كريستينا مانلانج - مستشفى الفوانية

احمد السيد محمد السيد - ادارة الصحة العامة

ندين بويايو ناديلا - مستشفى الصباح

اويديندي اولوفيمي - مستشفى الجهراء

ايمان امين عبدالله - مركز الرميثية التخصصي

منال محمود عبدالعزيز - مستشفى مبارك الكبير

اختصاصي مختبر طبي

هناء ابراهيم العتيقي - بنك الدم المركزي

هدى احمد عبدالله غفور - مركز الكويت للصحة النفسية

احمد محمد علي الحداد - مركز الاحقاقي الصحي

فاطمة عبدالجليل عبدالستار - مركز الطب الاسلامي

سكينة مصطفى محمد - مركز الطب الاسلامي

مريم عبدالرحمن العلي - مستشفى الاميري

زينب اسماعيل سيد حسن - مركز الكويت لمكافحة السرطان

حنان مساعد بلال العبكل - مستشفى مبارك الكبير

فجر محمد رضا سلمان - مستشفى الاميري

محمد حبيب حسين دشتي - مركز الامراض الوراثية

زينب ابراهيم خليل - مستشفى مبارك الكبير

دلال بدر مبارك السليم - مركز الطب الاسلامي

منيرة جاسم خلف الحبشي - مستشفى الولادة

نورة يعقوب يوسف - مركز الكويت لمكافحة السرطان

حوراء عبدالحسين محمد - مستشفى مبارك الكبير

مي اياد محمد الرويح - مستشفى الاميري

شريفة يوسف غانم - مركز الطب الاسلامي

زهرة ابراهيم محمد المهنا - مستشفى مبارك الكبير

فاطمة نجم عبدالله الزقاح - مستشفى الولادة

هيا حمود يعقوب البالول - مركز الامراض الوراثية

جميلة عبدالكريم الابراهيم - مركز الفحيحيل التخصصي

سناء سعد سعود العتيبي - مركز الفحيحيل التخصصي

خالد عبدالله معراج بندر - مركز علي صباح السالم الصحي

كوثر محمد عبدالعزيز - مركز الرميثية التخصصي

انفال ابراهيم محمود الملا - مركز السلام الصحي

عنود علي حسين عوض - مستشفى مبارك الكبير

اريج ابراهيم الرفاعي - مستشفى الولادة

اسماء طاهر الفيلكاوي - مستشفى الفرانية

منيرة سحمي الهاجري - مركز الظهر الصحي

هنادي حزام القفيلي - مستشفى الفروانية

مروة احمد محمد ابراهيم - مركز ثنيان الغام للجهاز الهضمي

تينا ماثيو - مستشفى الجهراء

سارة عبيد خلف العنزي - مركز اشبيلية الصحي

نجلاء محمود الشهاوي - مركز العمرية الصحي

ليتي مريم توماس - مستشفى الصباح

تيلي ماريا توماس - مستشفى الامراض الصدرية

جوسي مارينا جون - مستشفى الولادة

ليبي ماريا ماجون - مركز الكويت لمكافحة السرطان

ولاء احمد فؤاد محمود متولي - مستشفى ابن سينا

مروة محمد مدحت - ادارة تسجيل ومراقبة الادوية

ميني مارلين - مستشفى الفروانية

ناهل حسام الدين محمود - ادارة تسجيل ومراقبة الادوية

سندهايا سشاريا - مستشفى الصباح

شيرين ان انتوني - مستشفى الصباح

رانيا محمد اسماعيل - مستشفى الفروانية

بينسي كونجو كوتي - مستشفى الولادة

سامي محمود عبدالله - مستشفى الفروانية

امينة ممد حسين الموسى - مركز خالد النيم الصحي

عبدالله عبدالرضا الحرز - مركز محمود حيدر الصحي

ممارس اول مختبر طبي

ندى محمد ابراهيم سالم - مستشفى مبارك الكبير

نوف فهد سليمان الحساوي - مستشفى مبارك الكبير

اماني سيد رحمن فضل الرحمن - مستشفى الفروانية

مصطفى حسن عبدالظاهر - ادارة الصحة العامة

احمد تيسير احمد فوده - مستشفى الصباح

سمية السيد محمد نوح - مركز الامراض الوراثية

دلال نوري الداود - مركز عبدالله العبدالهادي الصحي

حصة علي صالح تقي - مستشفى الاميري

نجاة بدر حاجي الحداد - مركز عبدالله عبدالهادي الصحي

فاطمة محمد جاسم - بنك الدم المركزي

بدور مناحي زيد مناحي - ادارة خدمات نقل الدم

عبدالله ناصر مصلح المطيري - مركز الفردوس الصحي

ايلاف سليمان علي الضاعن - مركز الراشد للحساسية

سلوى علي يوسف المعيوف - مركز الكويت لمكافحة السرطان

صالح وليد صالح السعيد - مركز ابو فطيره الصحي

سارةعلي عبدالله النجدي - مستشفى مبارك الكبير

فاطمةسالم حمد الراشد - مستشفى مبارك الكبير

آلاء صالح القطان - ادارة الصحة العامة

الهام موسى بهبهاني - ادارة الصحة العامة

اسماء حطاب ذعار العنزي - ادارة الصحة العامة

حسين عجيل فليح محمد - مستشفى الفروانية

فاطمة ابراهيم محمد الارملي - ادارة خدمات نقل الدم

حصة فهد عبدالرحمن المهنا - ادارة الصحة العامة

حسن علي غلوم مظفر - مستشفى ابن سينا

مريم مبارك سعيد الحضري - مستشفى الاميري

عهود علي زايد المكيمي - مركز الامراض الوراثية

زينب عبدالله غلوم - ادارة خدمات نقل الدم

وداد سعد محمد يحيى - ادارة خدمات نقل الدم

فاطمة علي حسين البلوشي - ادارة خدمات نقل الدم

ايمان محمود اكبر محمد - مركز الكويت لمكافحة السرطان

سارة محمد جاسم محمد - مركز الكويت لمكافحة السرطان

شيماء محمد حسين الفيلكاوي - مستشفى الاميري

محمد كاظم صادق جعفر - مستشفى العدان

غدير سليمان رمضان - مستشفى الاميري

عمر عدنان بدر المسلم - مستشفى مبارك الكبير

بدور عبدالله عليان العنزي - مركز علي صباح السالم الصحي

لطيفة علي سعد الاحمد - مركز مبارك الكبير الغربي الصحي

سارة جمال ناصر الاقعس - مركز السلام الصحي

عمر عبدالرزاق علي الجلاهمة - مستشفى مبارك الكبير

مريم محسن رجب حسن - مركز السلام الصحي

فاطمة عبدالصمد علي زكريا - مستشفى الفروانية

ريم فريج مرجان فريج - مستشفى الجهراء

بنتي ابوكار مرسال ادم - مستشفى الفروانية

اقبال فتحي محمد رابي - مستشفى مبارك الكبير

انو تونديبار امبيل - مركز الكويت لمكافحة السرطان

بنيت بنيتا جناناراني - مستشفى الامراض الصدرية

جاميا فازيبا رامبل - مستشفى الصباح

جيمي ابراهام جون - مركز صباح الاحمد للكلى

نورا يونس محمد الخضري - ادارة الصحة العامة

سينها سوسان بينو - ادارة الصحة العامة

ممارس مختبر طبي

مروة سليمان ياقوت مبارك - ادارة خدمات نقل الدم

شيماء فاضل عباس القلاف - ادارة خدمات نقل الدم

منيرة محمود سالم الوهيده - مستشفى الفروانية

انور ممدوح انور العوضي - مستشفى مبارك الكبير

عيسى صالح علي - ادارة الصحة العامة

ابرار اسماعيل سالم امير - ادارة خدمات نقل الدم

سكينة هاني خليل الحمر - ادارة خدمات نقل الدم

فاطمة محمد احمد الفارسي - مستشفى مبارك الكبير

ابرار خالد علي شمس الدين - مستشفى ابن سينا

سارة نايف ذيب الهاجري - مستشفى مبارك الكبير

هديل عبدالرحمن سليمان - مستشفى مبارك الكبير

احلام ابراهيم عبدالله - مستشفى مبارك الكبير

هنادي غسان غازي - مستشفى ابن سينا

منى محمد اسماعيل - مستشفى ابن سينا

مرام اسماعيل يوسف جمال - مستشفى ابن سينا

فني اول مختبر طبي

عفيفة فاضل عباس - ادارة خدمات نقل الدم

احمد رشيد حمد الحمد - مركز الفيحاء الصحي

علياء عبدالله محمد الراشد - مستشفى الفرانية

شريفة صالح يوسف الرقم - مستشفى الولادة

هدى خميس خليفة الهرشاني - مستشفى ابن سينا

جمانة يعقوب عبدالنبي - مركز عبدالرحمن العبدالمغني

افراح حمد عبدالله العازمي - مركز فهد الاحمد الصحي

نهى عزيز فيصل العتيبي - مركز فهد الاحمد الصحي

اسماء صالح ابراهيم المحارب - مركز العدان التخصصي

عمار علي نصير قمبر - مركز بنيدر الصحي

نسيمة عباس حسين دشتي - مستشفى مبارك الكبير

سارة عبداللطيف علي محمد - مركز صباح السالم التخصصي

تيسير سعيد سليمان العنزي - مركز خيطان الشمالي الصحي

آلاء جاسم محمد اليحيوح - مستشفى مبارك الكبير

سارة عبدالعزيز عبدالله ـ مركز الرابية الصحي

شيرين عاشور جاسم غلوم ـ مستشفى الأميري

فرديناندس بيناس ـ مركز الكويت لمكافحة السرطان

لينا سوسان توماس ـ مستشفى الرازي

فني مختبر طبي

عبير مرزوق نزال الظفيري ـ مستشفى الأميري

ليلى عبدالله خضير العبدالله ـ مستشفى ابن سينا

فاطمة حسن عيسى ـ مستشفى الأميري

رهام محمود توفيق شهاب ـ مستشفى الولادة

إيمان فهد حمود الرشيدي ـ مركز الرابية الصحي

دانة احمد منصور الأذينة ـ مركز السلام الصحي

مشعل سعد حمدان ـ مركز عبدالعزيز الراشد الصحي

سارة مرزوق محمد العتيبي ـ مستشفى الفروانية

نادية فهد عبدالعزيز المنيع ـ مستشفى الفروانية

خديجة فرحان مريهج ـ مستشفى الفروانية

باسمة مساعد مسفر المطيري ـ مركز الرابية الصحي

منى محمد بخيت الهاجري ـ مركز النهضة الصحي

ليلى صالح عبدالسلام ـ مركز السلام الصحي

يوسف مهدي سالم العازمي ـ مركز هدية الصحي

راشد حمد جاسم الجلاهمة ـ مركز الكويت لمكافحة السرطان

محمد حسن عبدالوهاب القلاف ـ مركز الصباحية الغربي الصحي

فاطمة حسين عباس بلوشي ـ مركز قرطبة الصحي

مريم يعقوب يوسف مراد ـ مستشفى مبارك الكبير

فاطمة محمد حسين الوزان ـ مستشفى الأميري

عبدالرحمن عيد راشد ـ مركز السلام الصحي

هدى عيد خلف الرشيدي ـ مستشفى الجهراء

لطيفة نهير سمير الصليلي ـ مركز العيون الصحي

علي عبدالمحسن الخرس ـ مركز الكويت لمكافحة السرطان

عجايب علي خلف جابر ـ مركز فهد الأحمد الصحي

هبه خالد عبدالرضا الحداد ـ مركز العدان الصحي

سبيكة عبدالعزيز الحساوي ـ مركز السلام الصحي

شريفة احمد محمد الكندري ـ مركز مبارك الكبير الغربي الصحي

بدور مناور سعد الرشيدي ـ مركز العقيلة الصحي

سكينة حمزة عباس دشتي ـ مركز العارضية الشمالي الصحي

آلاء عادل محمد جبر ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل

ياسمين غازي حمدان ـ مستشفى الأميري

وسام سيد محمد محمد ـ مستشفى الأميري

حمده حمد عبدالله حمد ـ مركز مبارك الكبير الشرقي الصحي

روان ماهر حسين الباشا ـ مستشفى الفروانية

عايشة عبدي سليمان ـ مستشفى الفروانية

أسماء احسان حمدان الشهابي ـ مركز بدر النفيسي الصحي

بلقيس صلاح عبدالقوي ـ مستشفى الولادة

رئيس اختصاصي علاج طبيعي

هدوى محمد الشعيب ـ ادارة تعزيز الصحة

أماني مصطفى احمد الملا ـ ادارة تعزيز الصحة

عزيزة فليح العازمي ـ مستشفى الفروانية

جميلة هذيل نافع الرشيدي ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل

ليلى بدر المطرود ـ مستشفى الأميري

محمود عبدالفتاح محمود ـ مستشفى الجهراء

اختصاصي أول علاج طبيعي

مشاعل عابر العازمي ـ مستشفى الأميري

نوره عبدالله فارس الجوير ـ مستشفى العدان

حصة احمد علي بوخوه ـ مستشفى الرازي

إيهاب علي ابراهيم ـ مستشفى الرازي

براكاش بول لالوين ـ مستشفى مبارك الكبير

سانديب شوكولا شاند ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل

باول بيسان لوات ـ مستشفى الفروانية

حنان حسين العليوي ـ مستشفى الفروانية

اختصاصي علاج طبيعي

مشاعل جبر محمد العتيبي ـ مستشفى العدان

صافيناز حمد برغش الظفيري ـ مستشفى الفروانية

مشعل منصور خلف مبارك ـ مستشفى الصباح

حسين وايل محمد الوايل ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل

جواد فاضل ابوالحسن ـ مستشفى الرازي

ايمن عبدالغني الجندي ـ مستشفي الصباح

بيرلين جوسي ـ مستشفى العدان

رشيده شبير حسين طاهر ـ مستشفى الرازي

سينو نينان فيليب ـ مستشفى الجهراء

محمد الاب سوندارام ـ مستشفى مبارك الكبير

جولي ماري كوتي ـ مستشفى الجهراء

ممارس أول علاج طبيعي

أسماء عبدالله سالم الدوب ـ مستشفى العدان

فاطمة علي ماضي فيروز ـ مستشفى العدان

رقية محمد الخبيزي ـ مستشفى الأميري

منال بداح السهلي ـ مستشفى الصباح

احمد محمد عبدالله صالح ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل

عائشة سالم سيف ـ مستشفى الصباح

حصة علي حسين الرديني ـ مستشفى الفروانية

زهراء عبدالكريم ملك ـ مستشفى العدان

ياسمين سالم عبدالرسول ـ مستشفى الأميري

خاتون عباس اشكناني ـ مستشفى الفروانية

معالي فهد الحسيني ـ مستشفى الجهراء

منال محمود عبدالحسين ـ مستشفى مبارك الكبير

روبين سيباستيان ـ مستشفى الصباح

هشام محمد سعد ـ مستشفى الرازي

لينا سوزان ـ مركز الكويت لمكافحة السرطان

هناء توفيق راضي ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل

منيرة اموس جورج ـ مركز الكويت لمكافحة السرطان

منى طريد العنزي ـ مستشفى الجهراء

ممارس علاج طبيعي

نوف حمد علي المري ـ مستشفى مبارك الكبير

هديل بدر سالم الشطي ـ مستشفى الأمراض الصدرية

بتول محمد رضا محمد ـ مستشفى الأمراض الصدرية

فاطمة سليمان عبدالرحيم ـ مستشفى العدان

رئيس اختصاصي أشعة وطب نووي

شيخة احمد عبدالعزيز ـ مستشفى الأميري

سعود عبدالعزيز السيف ـ مستشفى الأميري

بدور محمد العجمي ـ مستشفى الأمراض الصدرية

اختصاصي أول أشعة وطب نووي

تهاني محارب علي الشمري ـ مستشفى الأمراض الصدرية

فاطمة احمد عبدالله السند ـ مركز جابر الأحمد للطب النووي

نورة شبيب العتيبي ـ مركز الكويت لمكافحة السرطان

ابيل بانكود ادوارتي ـ مستشفى الجهراء

شارلي كايا بياب كريسيو ـ مستشفى ابن سينا

ارلين دولاي ارمين ـ مركز الراشد للحساسية

بينو باثاليل سامويل ـ مستشفى الرازي

اختصاصي أشعة وطب نووي

بسمة عبدالله السعدون ـ مستشفى مبارك الكبير

موضي ابراهم الشطي ـ مستشفى مبارك الكبير

علياء علي عيسى - مستشفى الاميري

مي عيد راشد آل بن علي - مستشفى مبارك الكبير

حسن عبدالكريم غلوم ندوم - مستشفى الصباح

جنان حسين محمد الشيخ - مركز الاميري لطب الاسنان

رشا محمد البوريني - مستشفى الامراض الصدرية

محمد حسن محمد سالم - مستشفى الاميري

ديباتي براسنت كومار - مستشفى الرازي

ريجيمون بوديان ابراهام - مستشفى العدان

حكمة عمر صديق السمر - مستشفى الولادة

بنكو جورج كاكوزهي - مستشفى الولادة

اريل بوسوديل مورو - مستشفى ابن سينا

علي احمد موسى فضل الله - مستشفى الفروانية

الصديق عثمان محمد احمد - مستشفى الرازي

ممارس اول أشعة وطب نووي

منى علي مشيلح الديحاني - ادارة الهندسة الطبية

نورة جال علي الناصر - مستشفى الرازي

ابرار سعدون الخالدي - مستشفى ابن سينا

حسن طالب حسين الحسيني - مستشفى الرازي

محمد عادل عبدالله الناصر - مستشفى الرازي

فاطمة خالد اسماعيل عثمان - مستشفى الرازي

مريم صالح العباد - مستشفى الصباح

منى نقيب عبدالجليل - مستشفى الامراض الصدرية

نورة انور محمد الهويمل - مستشفى مبارك الكبير

شريفة يوسف الحساوي - مستشفى مبارك الكبير

سارة محمد معرفي معرفي - مستشفى مبارك الكبير

حصة احمد عبدالرزاق الرومي - مستشفى الاميري

طيبة وليد عبدالله المرطه - مستشفى الاميري

زهراء بدر العامري - ادارة الوقاية من الاشعاع

علياء محمد احمد علي - مركز العدان التخصصي

وفاء رجعان الهرشاني - ادارة الوقاية من الاشعاع

فاطمة صالح العدواني - مستشفى الصباح

ابرار هاشم الهاشمي - مستشفى الصباح

هدى محمد ملك مستشفى الصباح

منى مهنا جراح مهنا - مستشفى الامراض الصدرية

عبدالعزيز حسن علي كرم - مستشفى الرازي

نوف مانع بندر الخالدي - مستشفى العدان

ميلدريد بيلوج باج اوين - مركز صباح الاحمد للكلى

جيباراج اسير فاثام - مركز صباح الاحمد للكلى

جيريك كاستيلو بيستيلوس - مركز العدان التخصصي للاسنان

ميم جاسم زاده - مركز الكويت لمكافحة السرطان

مانيش كومار - مستشفى الاميري

رايس جاشيا ايسون - ادارة طب الاسنان

روميو جي آر لاجويسما - ادارة طب الاسنان

مشاعل عبدالله الخلف - مستشفى مبارك الكبير

حنان عصام جاسم - مستشفى الرازي

ممارس أشعة وطب نووي

حنان عثمان الكندري - مستشفى مبارك الكبير

مريم عبداللطيف العلي - ادارة المستودعات الطبية

منى ايوب غلوم البلوشي - مستشفى مبارك الكبير

ايفين ان وارجكيس - مركز الكويت لمكافحة السرطان

فني أول أشعة وطب نووي

احمد مسعد محمد عبده - مركز الكويت لمكافحة السرطان

فهد عزيز هليل الشمري - مستشفى الصباح

بشير احمد ريشي - ادارة طب الاسنان

راجيش كومار كالاريكال - مستشفى الفروانية

برويز الشاق باتل - مستشفى ابن سينا

دنياه ديفا كيروباي دانيل - مستشفى الصباح

دنياكار فرانسيس - مستشفى الفروانية

فني أشعة وطب نووي

شيماء عبدالستار عبده السيد - ادارة طب الاسنان

سارافانار سوندر راجان - مركز صباح الاحمد للكلى

اختصاصي اول طبيعة اشعاعية

نعيمة ناصر غالب علي - مركز الكويت لمكافحة السرطان

تقني اول طبيعة اشعاعية

عمار محمد جعفر الموسوي - ادارة الوقاية من الاشعاع

اختصاصي اول تغذية واطعام

فضيلة محمد شعبان - ادارة الصحة العامة

ديبجاني ديمانيك لال دي - ادارة التغذية والاطعام

اختصاصي تغذية واطعام

مبارك هاجد مبارك العازمي - ادارة التغذية والاطعام

خالد منصور سالم الرشيدي - ادارة التغذية والاطعام

ايمان خالد جاسم الوزان - ادارة تسجيل ومراقبة الادوية

تقني اول تغذية واطعام

شاهة محمد ابراهيم - مستشفى الامراض الصدرية

هيا عيد علي الصواغ - مركز الكويت للصحة النفسية

احمد عبدالحميد الصالح - ادارة التغذية والاطعام

فاطمة اسحق محمد اتش - ادارة التغذية والاطعام

حنان عباس حسين - ادارة التغذية والاطعام

بدور منصور سالم العجمي - مستشفى مبارك الكبير

تقني تغذية واطعام

سارة عادل محمد علي - مستشفى مبارك الكبير

صدف وليد احمد الكندري - مستشفى العدان

انوار محمود احمد العبيد - مستشفى الفروانية

نصرة محمد راد الجيماز - مستشفى الفروانية

لمياء سعود طلب المحيسن - مستشفى الفروانية

فني أول تغذية واطعام

فاطمة ناصر جاعد العتيبي - مستشفى العدان

فاطمة تركي برقي العنزي - مستشفى العدان

عائشة هاجد فواز المطيري - مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل

سهام عزيز شلاح المطيري - ادارة التغذية والاطعام

نوفة نايف هادي الرشيدي - ادارة التغذية والاطعام

سعد غنام العتيبي - مستشفى الامراض السارية

هيفاء يوسف احمد - ادارة التغذية والاطعام

حليمة عباس عبدالصمد - ادارة التغذية والاطعام

فني تغذية وإطعام

امنة احمد حسن الشواف - مستشفى مبارك الكبير

البتول عباس سيد - مستشفى مبارك الكبير

لطيفة سبيل عايض الرشيدي - ادارة التغذية والاطعام

افراح عبدالله فلاح المطيري - ادارة التغذية والاطعام

اختصاصي أول علاج نفسي

محمد جاسم محمد عوض - مركز الكويت للصحة النفسية

اختصاصي علاج نفسي

عبير حسن صالح طه - مركز علاج الادمان

ممارس علاج نفسي

فاطمة عبدالصمد علي وحيدي - مركز الكويت للصحة النفسية

هدى محمد العربي - مركز علاج الادمان

ياسمين عبدالحميد الشمري - مركز الكويت للصحة النفسية

نسرين محمد احمد بحر - مركز الكويت للصحة النفسية

فني اول تعقيم

اماني منصور القطان - مستشفى العدان

ماجدة حمد شرهان الشمري - مستشفى العدان

فضة محمد ضحوي - مستشفى الجهراء

ماجدة حمد شرهان الشمري - مستشفى العدان

مريم ايوب يوسف - ادارة منع العدوى

فاطمة مهدي حبيب - ادارة منع العدوى

عائشة شاهر الرشيدي - مركز سعد العبدالله (ق5)

ايمان عبدالرحمن سعد - مركز العدان التخصصي للاسنان

فاطمة حمزة ياسر - ادارة منع العدوى

ايمان فيصل العنزي - مستشفى الجهراء

لطيفة احمد يحيى - مستشفى ابن سينا

ريم مناور الرشيدي - مركز الواحة الصحي

دلال عبدالله براك - مستشفى الجهراء

فني تعقيم

وسمية بجاد سلطان ـ مستشفى العدان

عبير سهيل المطيري ـ مستشفى الفروانية

نسيبة جمال عبدالرحمن ـ مركز حمد الصقر الصحي

ممارس أول علاج تنفسي

فيكتور يانوا سياتيكو سالون ـ مستشفى الأميري

مايكل سي بورجا ـ مستشفى الأميري

ممارس أول تخدير

براسانتا سيفاجي ـ مستشفى الصباح

فني أول تخدير

خالد احمد ماهر ـ مستشفى الصباح

برشيبا بوتيا فيدو ـ مستشفى العدان

براسانا راما شاندرا كاماثان ـ مستشفى ابن سينا

زياد زهدي درويش ـ مستشفى مبارك الكبير

فني تخدير

ابهيلاش بوليل ـ مستشفى الأمراض الصدرية

شهاب الدين بوليكاراثيل ـ مستشفى الفروانية

بيني دانيل ـ مستشفى مبارك الكبير

زينب شحاده المصري ـ مستشفى الصباح

جيلادون باكياراج ـ مستشفى مبارك الكبير

فني صحة فم وأسنان

نوف عبدالله حافظ الحافظ ـ مركز الفيحاء الصحي

فني مختبر أسنان

ميرنا فيوجان جوميز ـ ادارة طب الأسنان

فني قلب صناعي

مها عبدالله محمد العنزي ـ مستشفى العدان

اينازموهان يسود هاس ـ مستشفى الأمراض الصدرية

سريكومار سيفارامان بيللي ـ مركز الدبوس للقلب

ممارس أول بصريات

بول أوجستين أموس ـ مركز البحر للعيون

فني أول تخطيط مخ وأعصاب

سريجيث نارايانا نكوثي نير ـ مستشفى ابن سينا

سوريندرا ناياك ـ مستشفى ابن سينا

ممارس أول غسيل كلى

جيبي انا فارجيس ـ مستشفى الفروانية

فني أول أطراف صناعية

لقمان محمود السيد احمد ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل

عمر موفق الحناوي ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل

رئيس فنيي طوارئ طبية

بدر صادق دعبول المرهون ـ ادارة الطوارئ الطبية

عبدالرحمن سعد العتيبي ـ ادارة الطوارئ الطبية

مساعد رئيس فني طوارئ طبية

عبدالله حماد شافي العجمي ـ ادارة الطوارئ الطبية

حسين عبدالمحسن العجمي ـ ادارة الطوارئ الطبية

طاهر محمد صالح الشمالي ـ ادارة الطوارئ الطبية

عيسى سليمان عيد سالم ـ ادارة الطوارئ الطبية

صابر محمد صابر الديب ـ ادارة الطوارئ الطبية

حمدي خميس علي سليمان ـ ادارة الطوارئ الطبية

عبدالعزيز علي عبدالعزيز عيد ـ ادارة الطوارئ الطبية

احمد عبدالله عبدالسميع ـ ادارة الطوارئ الطبية

صابر حسين رمضان محمد ـ ادارة الطوارئ الطبية

احمد موسى عبدالستار ـ ادارة الطوارئ الطبية

خالد محمد عبدالكريم ـ ادارة الطوارئ الطبية

جمال محمد المصري ـ ادارة الطوارئ الطبية

تامر أحمد عبدالعزيز كامل ـ ادارة الطوارئ الطبية

ابراهيم عبدالنبي ابراهيم ـ ادارة الطوارئ الطبية

ياسر حمدي عبدالسميع ـ ادارة الطوارئ الطبية

عماد السيد أبوالفتوح ـ ادارة الطوارئ الطبية

فني أول طوارئ طبية

حسن محمد البلوشي ـ ادارة الطوارئ الطبية

حسين علي حسن شمو ـ ادارة الطوارئ الطبية

بدر فاضل عباس الكوت ـ ادارة الطوارئ الطبية

محمد عبد علي البلوشي ـ ادارة الطوارئ الطبية

علي حسين القبندي ـ ادارة الطوارئ الطبية

عبدالنبي عبداللطيف مصطفى ـ ادارة الطوارئ الطبية

مبارك علي مبارك بلال ـ ادارة الطوارئ الطبية

سامي كامل نجيب أمين ـ ادارة الطوارئ الطبية

فني طوارئ طبية

عبدالهادي غسان غازي ـ ادارة الطوارئ الطبية

احمد عبيد محمد عبدالله ـ ادارة الطوارئ الطبية

محمد سعود سعيد العتيبي ـ ادارة الطوارئ الطبية

رئيس مشرفين صحيين

مريم محمد جاسم الأستاذ ـ مستشفى الأميري

مريم سالم سعد الرشيدي ـ مركز علي ثنيان الغانم الصحي

ترفه مخلد قطيم المطيري ـ مركز فهد الأحمد الصحي

حنان عبدالله ناصر البدي ـ منطقة الأحمدي الصحية

عبدالله خضير عبدالله عايد ـ مركز مناحي العصيمي الصحي

هنادي عباس علي القلاف ـ مركز سعد العبدالله الوقائي

باسم توفيق صادق ـ ادارة الصحة العامة

عبير ناصر عبدالله العوده ـ مركز فهد الأحمد الصحي

مساعد رئيس مشرفين صحيين

صافيه محسن العجمي ـ مركز النسيم الصحي

خالده يوسف الرفاعي ـ ادارة الصحة العامة

صلاح توفيق محمد أبوحمد ـ ادارة الصحة العامة

حوراء حبيب عبدالمجيد ـ ادارة الصحة العامة

فاطمة عبدالله العجمي ـ ادارة الصحة العامة

مؤمن لبيب عزمي منصور ـ مركز العيون الصحي

سعود سعيد قريبان ـ ادارة الصحة العامة

عبير علي رضا نعمتي ـ ادارة الصحة العامة

مشرف صحي

أماني محمد يوسف معتوق ـ مركز علي ثنيان الغانم الصحي

أمينة سعود شريدة الشمري ـ مستشفى الفروانية

أبراز عبدالله مختار حسين ـ ادارة الصحة العامة

أشرف عوض فوزي عطية ـ مركز سعد العبدالله الوقائي

عماد محمد سيد احمد ـ ادارة الصحة العامة

شوقي روماني شوقي ـ مركز الرابية الصحي

نبيل احمد محمد ـ ادارة الصحة العامة

مفتش أول صحي

مريم محمد أحمد الملا ـ ادارة الصحة العامة

غدير حسن عبدالحميد الصفار ـ مركز الرميثية الصحي

عبدالحميد شحاته رضوان ـ ادارة الصحة العامة