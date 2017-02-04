أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت أن وفدا صحيا بريطانيا متخصصا بالادارة الصحية سيصل الى الكويت لوضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لتدريب واعداد القادة والكوادر الوطنية تمهيدا لتسلم ادارة مستشفى (الشيخ جابر).

وقالت الوزارة في بيان صحافي إن وفد الخبراء البريطاني سيصل الى الكويت قريبا لبحث كيفية الاستفادة من التجربة البريطانية في إدارة وتشغيل المرافق الصحية في مستشفى (الشيخ جابر).

وذكرت أنه سيتم غدا الأحد عقد ورشة للتواصل والسلوك المهني بالمستشفيات بهدف صقل مهارات الاتصال والسلوك والاداء المهني للموظفين الاداريين الذين سيتعاملون مباشرة مع المرضى والمراجعين بالمستشفى.

وأوضحت أن الورشة التي تستمر أربعة ايام ستخصص لموظفي العلاقات العامة والاستقبال والسجلات الطبية لتعزيز الصورة المؤسسية للتميز والجودة في الاداء والتعامل مع المواطنين وفقا لمبادئ ومعايير السلوك المهني.

واشارت الى اهمية برامج التدريب الهادفة الى التطوير المستمر لاداء ومهارات التواصل للعاملين بالمستشفيات لافتة الى انها تأتي ضمن قائمة الاولويات والاهتمامات ببرامج عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة لتحسين جودة الرعاية الصحية