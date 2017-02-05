25 مركزاً صحياً في العاصمة و16 بحولي و22 بالفروانية و27 بالأحمدي و14 بالجهراء وافتتاح 3 الشهر الجاري

غالبية أطباء الرعاية الأولية بمؤهلات عليا في مختلف التخصصات ومستواهم لا يقل عن أقرانهم بالمستشفيات

قائمة الأدوية في «الرعاية الأولية» لا تختلف عن المستشفيات ونحرص على تحديثها بصورة مستمرة

عقار «الفكتوزا» موجود بالمستشفيات وبعض المراكز الصحية وننسق مع «المستودعات الطبية» لتوفيره

زدنا أعداد الأطباء لتقليل أوقات الانتظار ونجحنا في الكثير من المراكز في تقليل المدة العالمية وهي من 5 إلى 15 دقيقة

هناك فرق كبير بين المضاعفات والأخطاء الطبية ونتخذ الإجراءات القانونية حيالها لأن سلامة المريض أولوية قصوى

فرق متابعة سير العمل مكونة من أطباء وممرضين وإداريين وهندسيين تعمل بكل المناطق لضبط دوام العاملين حنان عبدالمعبود



أكدت مدير الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة د.رحاب الوطيان أن مراكز الرعاية الصحية الأولية منتشرة في مختلف مناطق الكويت، مبينة أن مجموعها 104 مراكز منها 25 مركزا في منطقة العاصمة، 16 بحولي، 22 في الفروانية ، 27 بالأحمدي و14 في الجهراء، لافتة الى أن هناك 7 مراكز مغلقة لإعادة التأهيل وجار العمل على قدم وساق لافتتاحها في أقرب وقت.



وكشفت الوطيان خلال ردها على اسئلة واستفسارات القراء في «ألو الأنباء» عن افتتاح ثلاثة مراكز خلال شهر فبراير الجاري، مشيرة إلى أن هناك توصيات من وزير الصحة د.جمال الحربي على افتتاح المراكز المغلقة في أسرع وقت بسبب الضغط الشديد على المراكز البديلة، فهناك مركز غرب مشرف الذي انشئ بتبرع من عائلة الزيد، لأن مراجعي غرب مشرف زاد عددهم وأصبحوا يراجعون بمركز مشرف فتسببوا في ازدحام شديد وشكاوى من طول فترات الانتظار، وتم تحويل بعض المرضى الى مناطق أخرى، وسيتم افتتاح المركز الجديد الشهر الجاري، كما ستشهد منطقة العاصمة أيضا افتتاح مركزين جديدين أحدهما مركز جابر الأحمد الثاني، لأن هناك مركز جابر الأحمد الذي بدأ العمل به منذ عامين تقريبا، وتم إنشاء الثاني لأن عدد السكان بالمنطقة في ازدياد، بالإضافة الى مركز شمال غرب الصليبخات، وهي منطقة جديدة بدأت بالإعمار بالفعل وسيتم افتتاح مركزها في الربع الأول من 2017.



ولفتت إلى أن مراكز الرعاية الصحية الأولية بالكويت مميزة بشهادات عالمية من الزائرين العالميين للكويت سواء من منظمة الصحة العالمية أو غيرها، حيث أشادوا بالتوزيع الجغرافي للمراكز مقارنة بدول الخليج وتواجد مركز في منطقة سكنية وهو ما لا يتوافر بالدول المحيطة، فالمريض في أي مكان بالكويت يستغرق 10 دقائق على الأكثر للوصول الى المركز الصحي حتى وان كان من سكان كبد أو العبدلي، منوهة الى ان داخل المراكز تكون الخدمات بها متفاوتة حسب الأمراض العارضة التي تنتهي بسرعة، أو الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكري، والخدمة تكون متكاملة وتقدم توعوية ثقافية ووقائية، ونهدف الى عدم وصول المصاب بالمرض المزمن الى مرحلة المضاعفات.. وفيما يلي التفاصيل:



حمود العازمي: في البداية، أقدم الشكر لجريدة «الأنباء» على اتاحة الفرصة للتواصل بشكل مباشر مع المسؤولين، وسؤالي: نسمع عن سرقة الأدوية من مراكز الرعاية الصحية الأولية، فهل هناك بالفعل حالات تم ضبطها وهل تتم معاقبة المتسبب في ذلك؟

٭ وزارة الصحة توفر جميع الأدوية بكميات كبيرة في المراكز الصحية وتضخها باستمرار حتى لا يكون هناك نقص، وهذا لا يعني عدم حسابها وجردها، فكل دواء يدخل المركز أو الصيدلية له كود ورقم خاص به، وان حدث أي خلل بالكميات يتم فتح تحقيق، وبالفعل تمت إحالة بعض الحالات الى التحقيق، وهذا الأمر لا يتم إعلانه، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

حمود العازمي: أنا أتبع منطقة الأحمدي وأود أن أعرف هل هناك رقابة على العاملين بمراكز الرعاية الأولية، خاصة أمين المركز، فكم من مرة أراجع وأود تقديم شكوى ولا أجده، فهل تتم إحالتهم للتحقيق بسبب هذا التقصير؟

٭ لا أقول إن ما تذكره غير صحيح، ولكن في بعض الأحيان قد لا يتواجد أمناء المركز بسبب ارتباطات خاصة بالعمل سواء اجتماعات أو أمور أخرى، ومع هذا هناك رقابة عليهم، فكل منطقة لها مراقب للشؤون الادارية ويتبعهم الأمناء بالمراكز الصحية بكل منطقة، فلديكم مثلا في منطقة الأحمدي 23 مركزا صحيا يعمل بها نفس العدد من الأمناء يتبعون مراقب المنطقة ثم مدير المنطقة، فإن كانت لديك أي ملاحظة من هذا النوع أو لديك شكوى لم يرد عليها تتجه مباشرة الى السلطة الأعلى وهو مراقب الشؤون الادارية، وان لم تتلق ردا فهناك مدير المنطقة، كما أود أن أوضح أن هناك أيضا فرقا تسمى فرق متابعة أداء وسير العمل تعمل طوال الوقت، وهي مكونة من أطباء وممرضين وإداريين ومهندسين تعمل داخل المنطقة وخارجها أيضا.

وسؤالي الأخير يختص بالمركز الصحي التابع لمنطقتنا، فنحن من سكان المنقف، والمركز الصحي منذ ثلاث سنوات يعمل المقاول على اعادة تأهيله، فمتى يتم الانتهاء منه خاصة أن المنطقة أصبحت مزدحمة بالسكان؟

٭ نعم، المركز مغلق منذ فترة للترميم وإعادة التأهيل، وأبشرك بأن هناك تواصلا مستمرا مع المقاول، ووزير الصحة حرص حينما تولى حقيبة الوزارة على ان أول موضوع كلفنا به هو مركز المنقف، وبالفعل تواصلنا مع الشؤون الهندسية بالوزارة، وسوف يعمل ويفتتح رسميا خلال شهر فبراير وعلى وجه التحديد الأسبوع الأخير من الشهر، وقد جهزنا بالفعل الكادر الطبي والهيئة التمريضية والأسنان.

أم محمد الرفاعي: أنا من مراجعي مستوصف قرطبة وأود قبل أي شيء أن أشكركم على مستوى الخدمة الراقية والأطباء المتميزين، وحرصكم على شمولية المراكز الصحية، حيث أصبحت لدينا عيادة أسنان متخصصة حدت من لجوئنا الى مراكز أخرى ومختبرات شاملة أيضا، ولكن فترة الانتظار أحيانا ما تكون أطول من اللازم، فكيف تعالجون هذا الأمر؟

٭ مشكورة على اطرائك لعملنا، ومركز قرطبة بالفعل من المراكز المهمة في «العاصمة» وهو ضمن 25 مركزا بالمنطقة، ويخدم حوالي 32 ألف نسمة ولهذا حاولنا قدر الإمكان زيادة اعداد الأطباء، ومدة الانتظار العالمية الطبيعية تتراوح بين 5 الى 15 دقيقة، وان زادت عن هذا المعدل فإنها تعني أن هناك تأخيرا في الخدمة، ولكننا نسعى دائما لزيادة عدد الأطباء بكفاءات عالية ويهمنا مستوى الطبيب الموجود.

إبراهيم العجمي: أنا زميل طبيب متخرج من مصر ومن مواليد الكويت، وحصلت على شهادة في تخصص الجراحة وأكملت التدريب بمعهد التخصصات الطبية «كيمز» ومستشفى الجهراء، وأود أن أعرف كيفية التقدم للعمل بالوزارة؟

٭ إجراءات التعيين تتم بالتقدم بطلب واستيفاء الشهادات الحاصل عليها من امتياز وشهادة الجامعة وتقوم بتقديم طلب تعيين، وبعدها سيتم استدعاؤك الى لجنة المقابلات لاختيار الأطباء، وهي تعقد خلال فترة تتراوح بين شهر الى شهرين، وتضم استشاريين يقومون بعمل اختبار شفوي، وآخر تحريري، وعند اجتياز الاختبارات تكون ضمن فريق عمل وزارة الصحة.

العلاج الطبيعي

أم عبدالله: أود أن أثني على المستوصفات التي شهدت تطورا كبيرا جدا في الرقي والنظافة والخدمة، وسؤالي: هل هناك علاج طبيعي في المستوصفات؟

٭ لدينا تقريبا 7 تخصصات حاليا بمراكز الرعاية الصحية الأولية منها الأنف والأذن والعيون والجراحة والمسالك البولية والعظام، وبالنسبة للعلاج الطبيعي أصبح هناك اتفاق الفعل مع قسم العلاج الطبيعي وتمت الموافقة على إنشاء عيادات علاج طبيعي في المراكز، ولكن ننتظر توفير أماكن لوضع الأجهزة والبدء بالتدريب داخل المراكز الصحية، وحاليا تتوافر العيادة بمركز بدر النفيسي بمنطقة العاصمة، ونحن بصدد زيادة عدد المراكز.

أم عبدالله: اقترح فتح المختبرات يوم السبت لأن أغلب الموظفات لا يمكنهن عمل فحوصات إلا في أوقات العمل، ولهذا يلجأن للقطاع الخاص، فهل هناك إمكانية لذلك؟

٭ سوف ننقل الاقتراح إلى إدارة المختبرات الطبية لأنهم حاليا لديهم خفارات بعد الظهر، ولكن هذا الاقتراح قيّم وسندرسه.

أم عبدالله: أود أن أستفسر عن إبر السكر الجديدة، حيث وصفها لي الطبيب بالقطاع الخاص وهي تعطى مرة واحدة بالأسبوع واسمها «فكتوزا»، فهل موجودة بالمستوصفات؟ وهل تؤثر على الكلى؟

٭ أدوية السكر توفرها وزارة الصحة بالمراكز الصحية وموزعة بكميات كبيرة، حرصا على تلبية احتياجات المراجعين، وهذا العقار موجود حاليا بالمستشفيات فقط وبعض المراكز، وننسق مع «المستودعات الطبية» لتوفيره في كل المراكز، وفهو من الأدوية ذات الخصوصية ولا يعطى لكل مريض وإنما لابد من وصفة من قبل طبيب المستشفى ومن ثم يتم صرفه بالمركز، وهو عقار جيد يسيطر على السكر ويذيب الدهون ولا يؤثر سلبا على الكلى.

خطط مستقبلية

«الأنباء»: كانت هناك ملاحظات لوزير الصحة في زياراته الميدانية على أقسام الحوادث بالمستشفيات عشية توليه الوزارة ومنها ظاهرة الازدحام فما دور الرعاية الصحية الأولية للتخفيف منها وما خططكم المستقبلية؟

٭ مراكز الرعاية الصحية الأولية هي المدخل الأساسي أو البوابة الرئيسية للنظام الصحي، بمعنى أن المريض عليه أن يراجع أولا مركز الرعاية الصحية الأولية وفي حالة الحاجة للتحويل للمستشفى فإن طبيب المركز الصحي ووفقا لبروتوكولات وسياسات العمل بالرعاية الصحية الأولية لن يتردد في تحويله سواء لقسم الحوادث أو للعيادات الخارجية، وتوجد بمراكز الرعاية الصحية الإمكانات والأدوية والتجهيزات للتعامل مع الحالات الطارئة وحالات الحوادث ولدينا خطة لزيادة عدد ساعات العمل بالمراكز الصحية لمدة 24 ساعة في بعض المراكز بجميع المناطق الصحية، ولدينا خطة لأن تكون في كل منطقة صحية مراكز صحية بمنزلة مستشفيات مصغرة لتستقبل الحوادث بالقرب من مناطق السكن وتقدم الخدمات المختلفة ولن تقل تجهيزا وكفاءة بالعمل عن أقسام الحوادث بالمستشفيات، وهذا بلا شك سيسهم في تخفيف الازدحام عن المستشفيات.

«الأنباء»: يكثر الحديث في هذه الأيام عن المسوحات الصحية للاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة مثل سرطان الثدي والقولون والمستقيم وارتفاع الدهون في الدم، فما دور الرعاية الصحية الأولية في ذلك؟

٭ مما لا شك فيه أن الاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة له فوائده للمريض ولأسرته وللمجتمع ككل، فإن اكتشاف المرض في مراحله الأولى يزيد من فرص الشفاء، لذلك فإن عيادات المسوحات الصحية للاكتشاف المبكر لسرطان الثدي والقولون والمستقيم وارتفاع الدهون في الدم المنتشرة في مراكز الرعاية الصحية الأولية تقوم بدور رئيسي للاكتشاف المبكر لتلك الأمراض ومن ثم بعد ذلك تحويل الحالات للعيادات التخصصية بالمستشفيات وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم الرعاية المناسبة لها، هذه العيادات تعتبر مكملة للعيادات المتوافرة مسبقا مثل عيادات مكافحة السمنة وتشجيع الرضاعة الطبيعية ومكافحة التدخين.

الربط الإلكتروني

«الأنباء»: إلى أين وصل التنسيق والربط الآلي بين الملف الإلكتروني للمريض بالرعاية الصحية الأولية والمراكز والمستشفيات؟

٭ هناك تنسيق مستمر بين الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية وإدارة نظم المعلومات لتطوير الملف الإلكتروني والاستفادة منه لما فيه مصلحة المريض وهناك اجتماعات دورية بين الإدارتين لإضافة إمكانات جديدة لنظام الربط الإلكتروني وقد تحقق الكثير من التطوير وهو ما يلمسه الطبيب ويعود بالفائدة على النظام الصحي ككل.

«الأنباء»: كيف تديرون العمل في حوالي 100 مركز صحي للرعاية الصحية الأولية موزعة على مختلف المناطق؟

٭ هناك عمل مؤسسي في إدارة الرعاية الصحية الأولية يرتكز على مركزية التخطيط والمتابعة والتوجيه من جانب الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية ومن خلال المجلس التنسيقي الذي يضم في عضويته رؤساء الرعاية الصحة الأولية بالمناطق الصحية ورؤساء الأقسام بالإدارة إلى جانب لجان البرامج بالرعاية الصحية وهي برامج رعاية الطفولة والممارس العام والسكر ورعاية الأمومة والتعليم الطبي المستمر وتتولى وحدات الرعاية الأولية بالمناطق الصحية تنفيذ الخطط والبرامج بالمناطق الصحية وتتم المتابعة من خلال منهجية وآلية محددة ومؤشرات للمتابعة لكل برنامج ونقوم بمتابعة العمل اليومي والتأكد من تقديم الرعاية وفقا للبروتوكولات والسياسات الموضوعة لذلك.

تقييم الأداء

«الأنباء»: ما تقييمكم لنظام الرعاية الصحية الأولية في الكويت مقارنة مع دول مجلس التعاون والدول المتقدمة؟

٭ نفخر بنظام الرعاية الصحية الأولية في الكويت والذي يحقق التغطية الصحية الشاملة وعدالة توزيع المراكز بين المحافظات والمناطق الصحية وسهولة ويسر تقديم الخدمات المتكاملة بمراكز الرعاية الصحية الأولية، وفي اجتماعات منظمة الصحة العالمية (WHO) ومن خلال زيارات الاستشاريين من المنظمة لمراكز الرعاية الصحية الأولية فإننا نلمس مدى قوة نظام الرعاية الصحية الأولية وتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين، وهناك العديد من المؤشرات التي تستخدمها المنظمات الدولية لتقييم نظام الرعاية الصحية الأولية وهي مؤشرات ممتازة ومتقدمة وهذا يضعنا أمام تحديات للمحافظة على هذا التميز وتحقيق المزيد.

«الأنباء»: هل يختلف المستوى الطبي والفني لأطباء الرعاية الصحية الأولية عن زملائهم في المستشفيات؟ ولماذا يفضل البعض مراجعة المستشفيات دون المرور على المستوصفات؟

٭ نعتز بأن الغالبية العظمى من أطباء الرعاية الصحية الأولية يحملون مؤهلات عليا لتخصص طب العائلة والتخصصات المختلفة ولا يقل مستواهم الطبي والفني عن أقرانهم بالمستشفيات وقبل تعيين أي طبيب بالرعاية الصحية الأولية فإنه يجتاز اختبارات تحريرية وشفوية ومقابلات للتأكد من مستواه كما يخضع الأداء للتقييم الفني المستمر وتوجد لدينا برامج مستمرة للتعليم الطبي وتطوير الأداء لمواكبة المستجدات العالمية، كما أن قائمة الأدوية المتوافرة بمراكز الرعاية الصحية الأولية لا تختلف عن تلك التي في المستشفيات ونحرص على تحديثها بصورة مستمرة.

أعلنتم مؤخرا عن نتائج المسح الصحي لعوامل الخطورة للأمراض المزمنة غير المعدية الذي قمتم بتنفيذه في مراكز الرعاية الصحية الأولية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، فهل وجدت التوصيات طريقها للتنفيذ، وما خططكم في هذا الصدد؟

٭ الأمراض المزمنة غير المعدية وفي مقدمتها السكري والسرطان وأمراض القلب والأمراض التنفسية المزمنة هي أحد التحديات التي تواجه النظم الصحية ليس على مستوى الكويت فقط ولكن عالميا، ولذلك فقد وضعت منظمة الصحة العالمية خطة عمل لمجابهة هذا التحدي من خلال الوقاية من عوامل الخطورة ذات العلاقة بها وفي مقدمتها التغذية غير الصحية والخمول البدني والتدخين والسمنة وزيادة الوزن، كذلك فإن منظمة الأمم المتحدة قد أطلقت الإعلان السياسي للأمم المتحدة للوقاية وللتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية وعوامل الخطورة ذات العلاقة بها منذ شهر سبتمبر 2011 وقد تضمنت الغايات المتعلقة بالهدف الثالث من الأهداف العالمية للتنمية المستدامة حتى عام 2030 الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة في سبتمبر 2015 الإشارة إلى الوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية وعوامل الخطورة ذات العلاقة بها.

وإدراكا لمسؤولياتنا بالرعاية الصحية الأولية، فقد قمنا بتنفيذ المسح الصحي لعوامل الخطورة للأمراض المزمنة غير المعدية بالتعاون مع «الصحة العالمية» ومن خلال نتائج هذه الدراسة قمنا بتقييم الوضع الحالي لمعدلات انتشار الأمراض المزمنة غير المعدية وعوامل الخطورة ذات العلاقة بها وتمت الاستفادة من تلك المؤشرات لتحديث البرامج والإستراتيجيات لدعم قدرات الرعاية الصحية الأولية سواء من حيث التوعية أو تطوير الملف الإلكتروني ليستوعب مؤشرات عوامل الخطورة أو سياسات الرعاية الصحية الأولية ومن بينها المسوحات الصحية للاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة والتوسع في عياداتها داخل منظومة الرعاية الصحية والتعاون مع الإدارات ومجالس الأقسام التخصصية المختلفة وكل قطاعات الوزارة للتصدي لهذا التحدي مع أهمية إجراء المسوحات الصحية بصورة دورية وكل 5 سنوات حسب توصيات منظمة الصحة العالمية.

وهذا الموضوع يستحوذ على اهتمام منظمة الأمم المتحدة وسيتم عقد اجتماع رفيع المستوى خلال 2018 في الأمم المتحدة لمتابعة التقدم الذي حققته دول العالم لتنفيذ هذا الالتزام، ويهمني في هذا المجال أن أشير إلى دور الرعاية الصحية الأولية في التوعية بأنماط الحياة الصحية والاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة.

«الأنباء»: ما خططكم المستقبلية للافتتاحات الجديدة وتطوير منظومة الرعاية الصحية الأولية؟

٭ تتضمن خطة تطوير الرعاية الصحية الأولية افتتاح المراكز الصحية الجديدة بالمناطق السكنية الجديدة وتجهيزها بما يلبي احتياجات العمل إلى جانب إعادة تأهيل وتحديث المراكز الحالية والتطوير الفني لأداء العاملين والتوسع في العيادات التخصصية وعيادات الأمراض المزمنة بما يخفف عن المراجعين أعباء التردد على المستشفيات، وننسق مع المنظمات الدولية مثل «الصحة العالمية» ومجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لتبادل الخبرات ووضع وتحديث إستراتيجيات وبروتوكولات العمل بما يتفق مع أحدث المستجدات العالمية وبما يراعي خصوصيات المجتمع والنظام الصحي بالكويت.

الأخطاء الطبية

«الأنباء»: ما آلية التعامل مع الأخطاء الطبية في مراكز الرعاية الصحية الأولية؟

٭ الأخطاء ذات العلاقة بالرعاية الصحية موجودة في كل دول العالم ولها أسباب متعددة وكل من يعمل قد يخطئ، ولكن الأخطاء الناتجة عن إهمال أو تقصير متعمد أو جهل لا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال وليست كل الأخطاء تقع ضمن الإهمال أو التقصير أو الجهل، فهناك بعض الأخطاء غير المتعمدة أو التي ترجع لأسباب غير شخصية أو لظروف حالات خاصة أو لأسباب مرفقية.

وعندما تصلنا أي شكوى فإننا نقوم بالتحقيق فيها بالطرق والوسائل القانونية ويتم التعامل معها وفقا لذلك، ومن ثم فإن المحاسبة تتم وفقا للنظم والأطر القانونية بالوزارة ولا نتستر على أي خطأ لأن سلامة المريض أولوية قصوى لدينا، ونحرص في برامج التدريب والتعليم المستمر على التوعية بسلامة المرضى ومناقشة كل الأبعاد والأسباب ذات العلاقة كذلك فإن الأدلة الإرشادية للعمل بالرعاية الصحية الأولية تولي اهتماما بذلك وتوفر البيئة لرعايتهم وحمايتهم من أي أخطاء، ولا ننسى أن هناك فرقا كبيرا بين المضاعفات والأخطاء ذات العلاقة بالرعاية الصحية وأن سلامة المرضى جزء رئيسي من التدريب والتعليم المستمر للاستفادة من الأخطاء ومنع تكرار حدوثها، خصوصا أن إجراءات الرعاية الصحية قد أصبحت متشابكة ومعقدة بسبب استخدام التقنيات الحديثة في التشخيص والعلاج.