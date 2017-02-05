الصالح: ظهور بقع بيضاء داخل الفم علامات مبكرة قد تتطور إلى سرطان





عبدالكريم العبدالله

كشف وزير الصحة د.جمال الحربي عن زيادة مدة التمديد لمرضى «السرطان ـ الاطفال ـ الحالات الحرجة ـ زراعة الأعضاء ـ الجراحات المستعصية» المبتعثين للعلاج بالخارج إلى ٦ شهور بدلا من ٣ شهور. جاء هذا في تصريح صحافي على هامش رعايته لليوم التوعوي بسرطان الفم الذي اقيم بالتعاون بين حملة «كان» ورابطة طب الأسنان الكويتية مساء امس الاول بمجمع ٣٦٠.

وذكر الوزير الحربي ان التمديد سيكون من صلاحية المكاتب الصحية بالخارج دون الرجوع إلى اللجنة العليا بالعلاج بالخارج، وذلك تسهيلا على المرضى بدلا من انتظار المخاطبات بين المكاتب وإدارة العلاج بالخارج، مشيرا في الوقت ذاته إلى انه سيتم اصدار القرار الوزاري الخاص بهذا الشأن قريبا.

الأمراض المزمنة

وعن اليوم التوعوي، اكد الوزير الحربي على ان سرطان «الفم» يعد من الأمراض المزمنة غير سارية، مشيرا الى أن الأمراض المزمنة تمثل ٧٠%‏ من اسباب الوفيات في العالم، داعيا في حال وجود اي اعراض قرحة في الفم إلى مراجعة الطبيب لاخذ العينة اللازمة لتبيان السبب.

واشار الوزير الحربي إلى ان اخر احصائية لوزارة الصحة في العام ٢٠١٢ بينت اصابة ٢٧ حالة من الكويتيين بسرطان «الفم»، مؤكدا أن ٨٥%‏ من المصابين بهذا النوع من السرطان هم من المدخنين، كما ان «الكحول» يعد من مسبباته ايضا، فضلا عن مكان العمل الذي تحتوي اسقفه على مادة «الاسبستوس»، علاوة على بعض الجينات الوراثية.

وافاد بأن اقامة اليوم التوعوي للوقاية من الأمراض المزمنة، والتي من ضمنها «السرطان» يعتبر من ضمن برنامج الحكومة وعمل وزارة الصحة، فضلا عن انها تعتبر من الغايات والأهداف العالمية والتنمية المستدامة للقضاء على تلك الأمراض أو التقليل منها أو علاجها، والتي تعد من ضمن اولويات الوزارة.

قابل للشفاء

بدوره، افاد نائب رئيس مجلس إدارة الحملة الوطنية لمكافحة السرطان «كان» د.خالد الصالح بأن سرطان «الفم» قابل للشفاء في حال جاء بمراحله الاولى أو الثانية، داعيا جميع المدخنين وكبار السن الذين لديهم الأسنان غير ثابته في الفم مراجعة الطبيب لمراقبة العلامات الاولى لسرطان الفم وهي ظهور بقع بيضاء داخل الفم، وهي عبارة عن علامات مبكرة قد تتطور إلى هذا النوع من السرطان.

وبين ان الكشف المبكر لسرطان الفم له اثار ايجابية كبيرة جدا، وذلك لان نسبة الشفاء تزيد إلى اكثر من ٩٠%‏، مؤكدا بأن فائدة الحملات التوعوية هي زيادة الوعي بالكشف المبكر للمرض.

وذكر ان هذه الفعالية تأتي ضمن حملة خليجية تنفذ على مستوى دول الخليج سنويا في شهر فبراير، أقرها المركز الخليجي لمكافحة السرطان التابع لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون وبشراكة مع الاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان.

واضاف ان حملة سرطان الفم تأتي ضمن الأنشطة التي تقيمها حملة كان لهذا العام بالتعاون مع جمعية أطباء الأسنان الكويتية والتي تهدف للتوعية بالتعرف على العلامات الأولية لسرطان الفم وهي أفضل وسيلة للكشف المبكر وسرعة العلاج، لافتا إلى ان أحد الأسباب الرئيسية لسرطان الفم هو التدخين.

وقال الصالح ان هذه الفعالية كانت فرصة لمقابلة الجمهور مباشرة مع اطباء الأسنان وعمل فحوصات واستشارات مجانية في مجال صحة الفم والأسنان وقد كان التجاوب جيدا مما يضع علينا مسئولية مضاعفة لانجاز المزيد من هذه الأنشطة التوعوية عن أمراض السرطان واعدا بتحقيق العديد منها بالتعاون مع الجهات الحكومية والاهلية وجمعيات النفع العام ذات الاختصاص المشترك شاكرا لوزارة الصحة حرصها على رعاية مثل هذه الحملات وحضور معالي وزير الصحة هو دليل على هذا الاهتمام الحكومي.

وأشاد الصالح بجهود أطباء الأسنان المشاركين في هذا العمل، حيث شارك 60 طبيبا متطوعا في هذا العمل الرائع الذي لاقى النجاح الكبير.