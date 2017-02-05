حنان عبد المعبود

أعلنت وزارة الصحة أمس أن وفدا صحيا بريطانيا متخصصا في الادارة الصحية سيصل إلى الكويت لوضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لتدريب وإعداد القادة والكوادر الوطنية تمهيدا لتسلم ادارة مستشفى الشيخ جابر الأحمد.

وأوضحت أن وفد الخبراء البريطاني سيصل إلى الكويت قريبا لبحث كيفية الاستفادة من التجربة البريطانية في إدارة وتشغيل المرافق الصحية في المستشفى.

وكشفت «الصحة» في بيان صحافي أنه سيتم اليوم الأحد عقد ورشة للتواصل والسلوك المهني بالمستشفيات بهدف صقل مهارات الاتصال والسلوك والأداء المهني للموظفين الإداريين الذين سيتعاملون مباشرة مع المرضى والمراجعين بالمستشفى.

وبينت أن الورشة التي تستمر أربعة ايام ستخصص لموظفي العلاقات العامة والاستقبال والسجلات الطبية لتعزيز الصورة المؤسسية للتميز والجودة في الأداء والتعامل مع المواطنين وفقا لمبادئ ومعايير السلوك المهني.

وأشارت الوزارة الى أهمية برامج التدريب الهادفة الى التطوير المستمر لأداء ومهارات التواصل للعاملين بالمستشفيات، لافتة الى انها تأتي ضمن قائمة الأولويات والاهتمامات ببرامج عملها خلال الفترة المقبلة لتحسين جودة الرعاية الصحية.

وقالت الوزارة في بيانها إن الورشة بعنوان «التواصل والسلوك المهني بالمستشفيات» وتأتي في إطار الرؤية المستقبلية للوزارة التي أعلن عنها ويتبناها وزير الصحة د. جمال الحربي للتميز في العمل والأداء وتعزيز الثقة بين مقدمي الرعاية الصحية والمستفيدين منها، بما يهدف الى تعزيز الصورة المؤسسية للتميز والجودة في الأداء والتعامل مع المواطنين وفقا لمبادئ ومعايير وقواعد السلوك المهني.

وتابعت انه يحاضر بالورشة التدريبية مدربون متخصصون من ذوي الخبرات المتميزة بالتدريب ويتم تنظيمها كمبادرة من إدارة العلاقات الصحية الدولية والمكتب الفني للوزير بالتعاون مع منطقة مبارك الصحية وضمن استعدادات الوزارة لافتتاح مستشفى جابر وتوفير وتأهيل الكوادر الإدارية والطبية والتمريضية اللازمة لتقديم الرعاية الصحية بأسلوب متميز ومتطور وبما يحقق التميز بالأداء المؤسسي للمستشفى وتعزيز ثقة المواطنين بالخدمات الصحية المقدمة بها وبالتوافق مع أحدث المستجدات العالمية لتطوير أداء القوى العاملة في الرعاية الصحية.

ولفتت الوزارة الى أن ورشة العمل تعتبر بداية لسلسلة دورات تدريبية مستمرة للموظفين والعاملين في مستشفى جابر، وذلك نظرا لما توليه وزارة الصحة بقيادة وزير الصحة من اهتمام كبير لمستشفى جابر وتقديم أفضل مستويات الخدمة والإدارة لجمهور المستشفى.

وأشارت الوزارة الى ان هذه الدورات ستكون مكثفة ومركزة وتهدف إلى تطوير وتدريب إدارة وموظفي المستشفى على أعلى المستويات وتأهيل الكوادر الطبية والإدارية الوطنية العاملة فيها لأرقى الأساليب وطرق تقديم الخدمات للمواطنين المراجعين للمستشفى.