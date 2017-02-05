حنان عبد المعبود

أعلن مدير مستشفى الفروانية د. هاني المطيري عن نجاح تجربة الـ CODE BLUE TEAM (فريق الإنعاش القلبي والرئوي) في المستشفى، مؤكدا على تطبيقها رسميا بعد تجربتها لأكثر من شهر.

جاء هذا في تصريح صحافي على هامش تدشين مستشفى الفروانية للحملة التوعوية للاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية امس «السبت» الذي نظمها قسم المختبرات بالمستشفى برئاسة د. وضحة الفوزان تحت رعاية مدير منطقة الفروانية الصحية د. حمود الزعبي.

وبين د. المطيري أن هناك بعض المعوقات واجهت مستشفى الفروانية في تطبيق فريق الانعاش القلبي والرئوي تمثلت في عدم وجود جهاز مناداة خاص يستخدم في حالات توقف القلب لجلب هذا الفريق، والذي قد يكلف بدوره مبالغ طائلة، مبينا انه تم التعويض باستخدام أجهزة الهاتف المحمول ونظام إرسال الرسائل الجماعي الذي يعمل عن طريق الإنترنت، حيث تمت تجربته أكثر من مرة مما أثبت فاعلية كبيرة، متمنيا أن يتم تعميم هذه التجربة على جميع المستشفيات وذلك لدور هذا الفريق المهم في إنقاذ حياة المرضى عند توقف القلب داخل المستشفى.

وعن الحملة التوعوية، ذكر د. المطيري أن الحملة شملت محطات تعليمية تحوي مفهوم مقاومة المضادات الحيوية، وكيفية حدوثها، وأسباب انتشارها، وكيفية الوقاية منها، كما تم توزيع كتيب يشمل أحدث النظريات في استخدام المضادات الحيوية المناسبة لكل ميكروب.

وبين أن هذه الحملة تأتي كجزء من مبادرة كبيرة ينظمها المستشفى، تهدف إلى إحداث جانب من التأثير والتغيير في ثقافة الوسط الطبي حول استخدام المضادات الحيوية ونتائج الإفراط في استخدامها، كما تهدف إلى تحسين الفهم العام عند الأطباء والمعرفة حول الميكروبات المضادة للأدوية وكيف يؤدي سوء استخدام المضادات الحيوية إلى حدوث مقاومة ضدها.

ولفت الى ان منظمة الصحة العالمية تصف ارتفاع مقاومة المضادات الحيوية بأنها واحدة من أخطر وأعظم التحديات التي تواجه الصحة العامة في عالمنا اليوم.