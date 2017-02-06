استقطاب فرق أجنبية من بريطانيا قريباً لتدريب القياديين والعاملين في المستشفى

عبدالكريم العبدالله

افتتح وزير الصحة د. جمال الحربي ورشة عمل «التواصل والسلوك المهني في المستشفيات» بمستشفى جابر الأحمد، والتي يحاضر فيها خبراء من الجامعة الأميركية في بيروت.

وأكد الوزير الحربي في تصريح صحافي على هامش افتتاح الورشة، ان الورشة تهدف الى صقل مهارات التواصل للموظفين الإداريين الذين يبلغ عددهم 50 إداريا في مستشفى جابر الأحمد بما يعزز الثقة بين مقدمي الرعاية الصحيحة والمستفيدين منها.

وأفاد بأن وزارة الصحة تتطلع بأن يكون هذا البرنامج التدريبي استثمارا في إعداد وتأهيل مقدمي الرعاية الصحية بتخصصاتهم المختلفة، مبينا بأن هذه الورشة تعتبر مقدمة لبرامج تدريبية تعتزم الوزارة على اقامتها خلال الفترة المقبلة من خلال الاستعانة بالمتخصصين والاستفادة من خبرات المراكز الدولية ضمن برتوكولات التعاون الصحي الدولي.

وكشف الوزير الحربي عن استعداد وزارة الصحة لافتتاح العيادات الخارجية التي يبلغ عددها ١٠٠ عيادة والأجنحة غير الجراحية وجزء من الحوادث بمستشفى جابر الأحمد خلال الأشهر المقبلة، لافتا إلى انه سيليها الأجنحة الجراحية، والذي يعد ضمن المرحلة الرابعة في خطة تشغيل مستشفى جابر الأحمد التي تتضمن الخدمات الطبية التخصصية، مما سيخفف الضغط على المستشفيات الأخرى.

وبين انه سيتم استقطاب فرق اجنبية من المملكة المتحدة قريبا لتدريب القياديين والعاملين في مستشفى جابر الأحمد على الإدارة الصحية، مشيرا الى انه سيتم تعميم الإدارة الأجنبية على المستشفيات الأخرى بعد الانتهاء من مستشفى حابر الأحمد.