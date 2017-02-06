حنان عبدالمعبود

واصلت الكويت الاحتفالات باليوم العالمي للتوعية بمرض السرطان والأسبوع الخليجي للتوعية بمرض السرطان حيث أقيم أمس أكثر من نشاط كان الأول ماراثون نظمه فريق الخطوة الأولى للوقاية من الأمراض الفريق التطوعي الذي يهدف الى التوعية والوقاية من جميع الأمراض ونشر الثقافة الصحية في المجتمع، وأقيم الماراثون تحت شعار«بالرياضة نهزم السرطان» وأقيم بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، شركة نفط الكويت، واللجنة الكويتية الرياضية الجوية.

وقال عضو فريق الخطوة الأولى خالد المسباح «انطلق الماراثون من مجمع أحواض السباحة الى الجزيرة الخضراء بفئات رجال ونساء، وتم تكريم 20 فائزا وفائزة رجال ونساء مناصفة، مشيرا الى أن الماراثون شارك به حوالي 600 مشارك، كما شهد الماراثون حضور الفنان سليمان القصار، وتم تنظيم مسابقات للأطفال وتوزيع هدايا وبورشورات توعية على الحضور.

من جانب آخر أقام مركز الكويت لمكافحة السرطان حفل غداء لإلقاء الضوء على أهمية التوعية بمرض السرطان بحضور المرضى والأطباء والهيئة التمريضية ومسؤولي المبرات الخيرية وتم خلاله اطلاق بالونات بألوان علم الكويت.

من جانبه، أكد مدير مركز الكويت لمكافحة السرطان د.احمد العوضي في تصريح له ان المركز يحتفل بالمناسبة في الأسبوع الأول من فبراير بالتزامن مع احتفالات دول مجلس التعاون وتزامنا مع اليوم العالمي الذي يصادف الرابع من فبراير من كل عام، لافتا الى أن الاحتفال أقيم بالتعاون مع عدد من المبرات وجمعيات النفع العام متضمنا العديد من الأنشطة والفعاليات التي انطلقت منذ أربعة ايام وتستمر طوال الأسبوع المقبل.

وأضاف ان الهدف من الاحتفالية هو القاء الضوء على أهمية التوعية بمرض السرطان لما له من اثر على الفرد والأسرة والمجتمع، مشيرا الى ان الهدف بث رسالة امل وتفاؤل لجميع المرضى وافراد المجتمع بأن هذا المرض يمكن التصدي له والوقاية والشفاء منه من خلال تبني نمط حياة صحي والابتعاد عن المسببات الرئيسية.

مشيرا الى اهمية توعية المجتمع بضرورة اتباع نمط حياة صحي غذائي ورياضي والمشي يوميا بما لا يقل عن 30 دقيقة للتقليل من الإصابة بمرض السرطان والتوعية بأهمية الكشف المبكر خاصة لسرطان الثدي المنتشر بين النساء اضافة الى ضرورة توافر ثقافة الفحص الذاتي.

كما أوضح ان هناك برنامجا وطنيا للتوعية لدى وزارة الصحة وبرامج اخرى كبرنامج المسح الشامل لسرطان القولون المنتشر بين الرجال وسرطان البروستات الذي يعد من انواع السرطان المنتشرة.

وذكر انه تم مؤخرا نشر احصاءات السجل السرطاني لسنة 2013 ويشتمل على جميع الإحصاءات، لافتا الى ان سرطان الثدي هو الأكثر انتشارا لدى النساء وسرطان القولون والمستقيم والبروستات لدى الرجال ليس في الكويت فقط وانما على مستوى العالم.