وزير الصحة: أعداد الوفيات عالمياً بسبب الحصبة تقدر بنحو 130 ألف حالة بمعدل نحو 16 حالة في الساعة

حنان عبدالمعبود

كشف وزير الصحة د.جمال الحربي عن قرار سيصدر خلال الفترة المقبلة بشأن تمديد العلاج للمرضى المبتعثين للعلاج بالخارج لمدة 6 شهور عن طريق المكتب الصحي دون الرجوع الى اللجنة العليا لمرضى السرطان وزراعة الأعضاء والعناية المركزة وغسيل الكلى، مؤكدا حرصه على التخفيف من معاناة المرضى.

جاء هذا التصريح على هامش حفل تدشين الحملة الوطنية ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية وشلل الأطفال، وأكد في تصريحه أنه تم القضاء على شلل الأطفال في الكويت منذ عام 86، مشيرا في الوقت نفسه الى أن اعداد الوفيات عالميا بسبب الحصبة تقدر بنحو 130 ألف حالة بمعدل نحو 16 حالة في الساعة، لافتا الى أن الحملة الوطنية للتطعيم الواقي من أمراض الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف وشلل الأطفال هي حملة وطنية على مرحلتين، الأولى من 5 فبراير ولمدة اسبوعين، والثانية من 5 مارس ولمدة أسبوعين للوقاية من هذه الأمراض.

وبارك الحربي في كلمة ألقاها خلال الحفل لقطاع الصحة العامة الحصول على تقدير واشادة منظمة الصحة العالمية لإنجازات وكفاءة مختبرات الصحة العامة في مجال عزل الفيروسات مخبريا وبنسبة بلغت 95% خلال النصف الثاني من 2016، مؤكدا اعتزاز الوزارة بالأطباء والهيئة التمريضية والفنيين والمفتشين الصحيين والاداريين.

واعرب عن ثقته بأن التخطيط الجيد للحملة وما يتمتع به افراد المجتمع بالكويت من وعي بأهمية التطعيمات لإنقاذ الأرواح وحماية الأطفال من الأمراض السارية سيؤدي الى نجاح هذه الحملة الوطنية وتحقيق اهدافها الطموحة، معربا عن ثقته بأن التخلص من الحصبة والحصبة الألمانية وفقا لأهداف خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات ليس صعبا او مستحيلا وسيكون من الممكن تحقيقه قبل 2020.

من جانبها، قالت الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة د.ماجدة القطان ان وزارة الصحة أخذت على عاتقها مبادرة التصدي للأمراض سواء المزمنة منها أو المعدية على الدوام.

مشيرة الى ان الحصبة لاتزال من الأسباب الرئيسية لوفاة صغار الأطفال، وذلك على الرغم من توافر لقاح مأمون وعالي المردود للوقاية منها.

وأضافت «يكفي أن نعرف أن عام 2013 شهد وقوع 145700 حالة وفاة بسبب الحصبة في جميع أنحاء العالم، أي ما يناهز 400 حالة وفاة في اليوم أو 16 حالة وفاة في الساعة، لافتة الى ان مازال عدد الرضع المصابين عند الولادة بمتلازمة الحصبة الألمانية الخلقية يقدر سنويا بنحو 100 ألف رضيع في جميع أنحاء العالم.

وأردفت «بالنسبة لمرض شلل الأطفال، فقد أصبح ثابتا أنه طالما يوجد طفل واحد مصاب بعدوى فيروس الشلل فإن الأطفال في جميع البلدان معرضون لخطر الإصابة بالمرض».