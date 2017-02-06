توفير أجهزة منظم ضربات القلب الخارجي الآلي في المباني والمرافق العامة

حنان عبد المعبود

أعلن وزير الصحة د. جمال الحربي عن عزمه إصدار قرار وزاري بإجبار كل أطباء الرعاية الأولية والتمريض بالحصول على دورة إنقاذ الحياة والانعاش القلبي الرئوي، وذلك بهدف رفع مستوى الكفاءة والجاهزية لديهم لإنقاذ حياة المرضى.

وقال الحربي في تصريح صحافي صباح أمس على هامش تدشين الدورة التدريبية الثالثة التابعة لمنظمة الصحة العالمية لتدريب أطباء الشرق الأوسط على آلية تطبيق برنامج طب العائلة في مركز العبدالهادي الصحي في منطقة اليرموك، إن هذه الدورة تأتي ضمن استراتيجيات وخطط وزارة الصحة بهدف تعزيز التوجهات التطويرية الهادفة للارتقاء بكل الخدمات المقدمة للمرضى، والتعاون المستمر مع المنظمات الدولية واهمها منظمة الصحة العالمية.

وأضاف أنه سيتم خلال الدورة تسليط الضوء على أهم طرق التدريب وتبادل الخبرات لإعداد وبناء قدرات مسؤولي التنسيق في مجموعة مختارة من البلدان للقدرة على تنفيذ برنامج طب العائلة وذلك لإعداد قوى عاملة متوازنة وذات كفاءة مميزة تمكنها من القدرة على مواكبة التغيرات السريعة في ممارسة الرعاية الصحية مع الاستمرار في التعليم والتطوير.

وأضاف أن وزارة الصحة وفرت أجهزة منظم ضربات القلب الخارجي الآلي في المباني والمرافق العامة، مثل المجمعات التجارية والمباني والمدارس والوزارات والنوادي الرياضية، بالتعاون مع البلدية، بهدف سرعة التدخل السريع لإنقاذ الحياة للحالات الطارئة من زوار ومراجعي ومرتادي تلك الأماكن.