حنان عبدالمعبود

تحت شعار «لون ابتسامتك» نظم مركز الجهراء فعاليات اليوم المفتوح للأطفال المشاركين في نادي Super Tooth.

وأكدت رئيس برنامج الجهراء لصحة الفم والأسنان د.شيماء نظر ان اليوم المفتوح شمل عدة فعاليات ركزت مجملها على التوعية الصحية الفموية وذلك من خلال محاضرات لأولياء الأمور تبين كيفية العناية بصحة الفم والأسنان لأطفالهم.

وكشفت د.نظر «ان عملية زيادة العيادات والخدمات الوقائية في البرنامج الوطني لصحة الفم والأسنان ساهمت بشكل كبير في تقليل نسبة التسوس لدى الاطفال.

واشارت الى «ان كل محافطة يوجد فيها مركز لصحة الفم والأسنان حيث يتم فيها معالجة الاطفال من ٦ سنوات الى ١٦، لافتة إلى ان مركز صحة فم الجهراء يضم ١٦ عيادة تعمل فترتين صباحية ومسائية بخلاف العيادات المدرسية الثابتة والتي تبلغ ١٩ مدرسة».

ونوهت إلى أن «هناك عيادات متنقلة تقدم خدمات وقائية وهي الفلورايد والحشوات الوقائية لتقليل نسبة التسوس كما ان هناك فريقا لرياضة الاطفال في محافظة الجهراء حيث يقوم بتغطية تفريش الاسنان لـ ٢٩ روضة اطفال.

وبينت ان هناك فريقا طبيا للخدمات التوعوية ويقوم بعملة من خلال المعارض والمدارس والاسواق والمستشفيات.

وزادت «كذلك كان هناك ركن خاص بالأشغال اليدوية والفنية للأطفال بالإضافة الى توعية صحية للأطفال في إطار ترفيهي ومعرض على هامش الفعاليات شاركت فيه جهات مختلفة قامت بتوزيع منتجاتها الصحية بالاضافة الى مشاركة ادارة الطوارئ الطبية وإدارة التمريض في وزارة الصحة.