عبدالكريم العبدالله

افتتح الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الصحة د.محمود العبدالهادي نيابة عن الوزير د.جمال الحربي المؤتمر السنوي الكويتي الخامس عشر للجراحين.

وقال في كلمة له: هذا المؤتمر تنظمه كلية الجراحة بمعهد الكويت للاختصاصات الطبية وبدعم ومساندة وزارة الصحة بالكويت والتي دائما ما تكون سباقة في دعم التعليم الطبي المستمر للأطباء، والذي يأتي تأكيدا على اهتمام الدولة بكل ما يعود بالخير والازدهار على الوطن والمواطن والمقيم على أرضها الطيبة.

وأشار إلى التطور والتقدم الذي شمل تخصص الجراحة العامة وتخصصاتها الدقيقة في الحقل الطبي، لاسيما مع التطور الواسع والكبير في التكنولوجيا والأبحاث الطبية، قائلا: لمواكبة هذا التطور المطرد، ويكون لعقد مثل هذه اللقاءات العلمية المهمة والتي تفتح الآفاق أمام تبادل الخبرات والمعارف، الأهمية في تحسين الخدمات الطبية وتوفير زيادة الأمان للمرضى.

ورحب العبدالهادي بوجود الخبراء المعروفين في مجال الجراحة العامة وتخصصاتها الدقيقة الذين حضروا إلينا من دول العالم ودول الجوار رغم مشاغلهم الكثيرة ليشاركوا خبراءنا المحليين خبراتهم ومعرفتهم.

وأوضح أن جدول أعمال المؤتمر هذا العام يشمل موضوعات مهمة تتناول الجراحة العامة وجراحات الأيض والسمنة المفرطة وجراحات القولون التخصصية وجراحات الجهاز الهضمي العلوي وجراحات فتق جدار البطن، وذلك على مدار 3 أيام.

وذكر أنه سيتخلل المؤتمر إقامة ورش عمل جراحية مع النقل المباشر في مستشفى مبارك الكبير، كما ستتخلل ورش العمل جراحات متقدمة في مجال السمنة المفرطة كجراحة تحويل المسار المصغر وجراحات القولون والفتاق.

بدوره، قال رئيس المؤتمر البروفيسور أستاذ الجراحة العامة وجراحة المناظير د.موسى خورشيد إن اللجنة المنظمة للمؤتمر حققت على مدى أكثر من 15 عاما أهدافها في إرساء نواة لبرنامج تعليم طبي مستمر في مجال الجراحة العامة وتخصصاتها الدقيقة.