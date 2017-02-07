عبدالكريم العبدالله



تحت رعاية الشيخة عزة جابر العلي رئيسة مجلس ادارة جمعية السدرة، وبحضور حرم السفير الأميركي، وبالتعاون مع المكتب الإعلامي بوزارة الصحة أقامت جمعية السدرة للرعاية النفسية لمرضى السرطان الملتقى التوعوي للمرضى والمتعلقين من السرطان.



وذكرت رئيسة مجلس ادارة جمعية السدرة الشيخة عزة جابر العلي ان هذا الملتقى يأتي ضمن انشطة الجمعية لدعم مرضى السرطان، مثمنة التعاون مع كل من مركز الكويت لمكافحة السرطان والمكتب الإعلامي لوزارة الصحة وجمعيات النفع العام والبنك الدولي، مشيدة بجهود جميع العاملين على خدمة مرضى السرطان.



وأفادت بأن مركز السدرة للرعاية النفسية يقدم لمرضى السرطان في الكويت خدمة علاجية متكاملة عبر توفير الرعاية النفسية للمرضى وذويهم في جميع مراحل المرض.

وذلك بخلق بيئة إيجابية للمريض وأقاربه تمكنهم من التعايش مع المرض والتعامل مع العالم الخارجي بصورة أفضل عن طريق توفير برنامج «تثقيفي - نفسي» يسلح مرضى السرطان بالمعلومات والاستراتيجيات النفسية والسلوكية السليمة التي تساعدهم على التأقلم مع حالتهم الصحية وتعزز استجابتهم للعلاج الطبي.



وأوضحت ان المركز يقدم برامج وخدمات توفر معلومات عن طبيعة مرض السرطان وأساليب العلاج المقدمة والتحديات النفسية والاجتماعية التي تصاحب المرض من أجل مواجهة التوتر النفسي المرتبط بالمرض أو العلاج.



ولفتت الى ان المركز يوفر فرصا للالتقاء بالمصابين الناجين والتعلم من تجاربهم كيفية مواجهة التحديات النفسية المصاحبة للمرض بروح ايجابية وتكوين شبكة من مجموعات الدعم النفسي التي ستعزز معنويات المرضى وتحسن من حالتهم النفسية والعاطفية.



وتابعت: كما يوفر فرصة التواصل مع المختصين العاملين في المركز من ذوي الخبرة في الرعاية الصحية للحصول على الدعم النفسي للسيطرة على القلق والضيق الذي قد يصاحب المرض، وحضور الندوات التعليمية وورش العمل التي تقدم نصائح عملية ومعلومات قيمة حول التعامل مع السرطان وتعزيز القدرة الجسدية والعقلية والعاطفية.



واختتمت تصريحها بالإشادة بالمكتب الإعلامي بوزارة الصحة ومركز الكويت لمكافحة السرطان والبنك الدولي لما يقدمونه من جهود لدعم مرضى السرطان، مثمنة الدور الكبير الذي قامت به د. شفيقة العوضي نحو تأسيس هذه الجمعية.