اعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، خلو الكويت من مرض شلل الأطفال، مؤكدة مأمونية الطعوم الموفرة والتي تخضع للرقابة المشددة قبل السماح بتداولها.

جاء ذلك في كلمة للوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة في الوزارة الدكتورة ماجدة القطان خلال مؤتمر صحافي نظمته الوزارة للرد على الشائعات وتوضيح الملابسات التي شابت الحملة الوطنية للتطعيم.

وقالت القطان ان الطعوم الموفرة آمنه وتخضع للرقابة المشددة قبل السماح بتداولها، مشددة على ان هذه الطعوم تمر عبر لجان فنية متخصصة تضم اطباء متخصصين في امراض الاطفال والفيروسات والابحاث العلمية والصيادلة فضلا عن المستودعات الطبية مبينة خلو الطعومات من المواد المضافة كالزئبق.

واكدت القطان خلو الكويت من مرض شلل الاطفال وقالت ان الوزارة وفرت اكثر من مليون طعم لمرض الحصبة والحصبة الالمانية والنكاف وشلل الاطفال للفئة العمرية بين ستة اشهر الى 19 عاما.

واضافت ان الوزارة حريصة على مشاركة افراد المجتمع بالحملة ضد امراض شلل الأطفال والحصبة والنكاف مبينة ان التطعيم يشكل امنا صحيا لكل مجتمع مدني والكويت تعتبر اخر دولة خليجية في تدشين حملة التطعيم.