قام سفيرنا لدى الولايات المتحدة الشيخ سالم العبدالله أول من أمس بزيارة إلى مستشفى جامعة جورج تاون في العاصمة واشنطن تلبية لدعوة من رئيس المستشفى مايكل ساكتليبين.

وقالت السفارة في بيان لـ «كونا» ان هدف الزيارة هو الاطلاع على الأقسام الجديدة التي تم تطويرها في المستشفى والتقنيات المستحدثة في العلاج الطبي والاطلاع على قسم جراحة السرطان الذي يرؤسه د.وضاح الرفاعي أحد أبرز الجراحين الكويتيين في هذا المجال.

واضافت ان العبدالله قام ايضا بزيارة المرضى الكويتيين الذين يتلقون العلاج في مستشفى جورج تاون للاطمئنان الى صحتهم والوقوف على احتياجاتهم وتمنى لهم سرعة الشفاء والعودة للوطن، والتقى خلال الزيارة بالطبيبة الكويتية وضحة الجسار المتدربة في مستشفى جورج تاون.

وكان في استقباله رئيس المستشفى د.ساكتليبين وعدد من كبار الأطباء وموظفي المستشفى الجامعي، حيث أطلعوه على الخطط المستقبلية لتطوير وتوسعة المستشفى ورغبتهم في تعزيز التعاون مع الكويت.

واعرب العبدالله عن الشكر والتقدير لإدارة المستشفى لضمها عناصر كويتية ضمن الطاقم الطبي، مؤكدا أن الكويت تطمح للاستفادة من التطور الطبي والتكنولوجي والخبرات لدى المستشفى علاوة على علاج المواطنين الكويتيين، ورافقه خلال الزيارة مدير المكتب الصحي في واشنطن د.علي العنزي والمستشار نواف العنزي.