حنان عبدالمعبود عبدالكريم العبدالله

شدد وزير الصحة د.جمال الحربي على ضرورة تلافي ملاحظات ديوان المحاسبة، خلال اجتماع مجلس الوكلاء المساعدين أمس، مؤكدا ضرورة العمل على حلها وتلافيها، جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس وكلاء الصحة امس.

بدوره، قال وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون القانونية، ومقرر مجلس وكلاء الصحة د.محمود العبد الهادي إن الاجتماع ناقش اتفاقية الوزارة مع جامعة الكويت فيما يتعلق بمستشفى مبارك الكبير ومستحقات الأطباء المنتدبين لدى الوزارة وأسس التعاون بينهما بما يحقق مصلحة الأطباء والمرفق الصحي، وموضحا أن الاجتماع أكد على تطوير هذه الاتفاقية وعقد اجتماع مشترك بين الجانبين برئاسة وكيل الوزارة ومدير الجامعة في غضون أسبوعين لبحث سبل تطويرها.

وأضاف: ناقش الاجتماع الأولوية المقترحة لإدارة مستشفى جابر، مبينا أن الآلية تضم الاستعانة بإدارة أجنبية مؤهلة ذات جودة عالية جدا أسوة ببعض الدول المتقدمة التي سبقتنا في هذا المجال والاستفادة من تجاربها ورصد السلبيات والعمل على تلافيها لإنجاح هذا المشروع.

وذكر ان مجلس الوكلاء حدد آلية هذه الإدارة وطرق تشغيل المستشفى والفترة الزمنية التي يتم تشغيله فيها، بالإضافة الى كيفية البدء التشغيلي الجزئي من خلال العيادات ومن ثم الأقسام لكي يقدم المستشفى الخدمة بطاقته الكاملة خلال فتره زمنية معقولة وبجودة عالية.