لجان لسياسات المعهد والاعتراف والتقييم الفني للأطباء المتدربين وتظلمات البرامج التدريبية

تشكيل هيئة الاختصاصات الطبية من الأمين العام و3 أعضاء من رؤساء الكليات و3 من جامعة الكويت

لجنة علمية مستقلة مختصة ببرنامج أساسيات الجراحة وأخرى للتدريب الإكلينيكي

حنان عبدالمعبود عبدالكريم العبدالله

في إطار حرص وزارة الصحة على الاهتمام بإعداد وتطوير أداء الكوادر الطبية الوطنية المتخصصة ومواكبة المستجدات العالمية في التعليم الطبي والدراسات العليا التخصصية والبرامج التدريبية التخصصية للأطباء وأطباء الأسنان بما ينعكس بصورة إيجابية على التطوير المستمر لمنظومة الرعاية الصحية في جميع التخصصات الطبية، أصدر وزير الصحة د.جمال الحربي بصفته رئيسا لمجلس أمناء معهد الكويت للاختصاصات الطبية (كيمز) قرارا وزاريا باللائحة الجديدة للمعهد تضمنت تحديد اختصاصات المدير العام ومساعديه للشؤون الفنية وللشؤون الإدارية والمالية وهيئة الاختصاصات الطبية والمجلس العلمي والكليات التابعة للمعهد ورؤساء البرامج الطبية ومديري البرامج ومنسقي التدريب والمدربين.

ووفقا للقرار الوزاري رقم 51 لسنة 2017 الذي أصدره الحربي، فقد تم تحديد اختصاصات مجلس أمناء المعهد والذي يتم تشكيله بقرار وزاري بالتشاور مع الأمين العام وقد أناط القرار بالأمين العام إعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس ومحاضرها والمذكرات المتعلقة بالموضوعات المدرجة على اجتماعات المجلس والتي تعقد بمعدل 4 اجتماعات سنويا وكلما دعت الحاجة لذلك كما يتولى أمين عام المعهد إدارة شؤون المعهد ورئاسة هيئة الاختصاصات الطبية والمجلس العلمي للمعهد وإصدار القرارات التنظيمية والمالية والإدارية والتعليمات اللازمة لحسن سير العمل والمنفذة لقرارات مجلس الأمناء بالإضافة إلى تنظيم الترشيحات للبعثات الدراسية في الخارج بعد اعتمادها من اللجان المختصة وإعداد مشروع ميزانية المعهد والحساب الختامي وتشكيل اللجان الفنية والإدارية واقتراح تعيين مساعدي المدير العام وتحديد صلاحياتهم واقتراح نظام المكافآت والحوافز.

وتضمنت اللائحة الجديدة لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية تشكيل لجان دائمة هي: لجنة سياسات المعهد ولجنة الاعتراف ولجنة التقييم الفني للأطباء المتدربين ولجنة تظلمات البرامج التدريبية، ووفقا للائحة الجديدة فقد أنيط بمساعد الأمين العام للشؤون الفنية الإشراف على إدارة الشؤون الفنية بالمعهد والتي تتبعها مراقبة البعثات ومراقبة مصادر المعلومات والتي تضم قسم المكتبة الطبية والنشر العلمي وقسم وسائل الإيضاح وقسم الإحصاء والمعلومات ومراقبة العلاقات الدولية والاتفاقيات ومراقبة الأطباء حديثي التخرج ومراقبة التعليم والتطوير المهني المستمر أما اختصاصات مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية، فإنها تتضمن الإشراف على إدارة الشؤون الإدارية والمالية والتي تتبعها مراقبة الشؤون الإدارية ومراقبة الشؤون المالية وحدد القرار الوزاري الجهات التابعة مباشرة للأمين العام وهي: الأمانة العامة وإدارة العلاقات العامة والخدمات ومراقبة الجودة وشؤون الاعتراف ومراقبة الدراسات العليا ومراقبة الامتحانات ومراقبة التطوير البشري ومراقبة الترقيات وسجلات الأطباء بالإضافة إلى مراقبة الشؤون القانونية، ووفقا للقرار الوزاري بشأن اللائحة الداخلية الجديدة للمعهد فإن هيئة الاختصاصات الطبية تعتبر الهيئة العلمية الاستشارية للمعهد وتشكل من الأمين العام ومن 3 أعضاء من رؤساء الكليات و3 أعضاء من جامعة الكويت ورؤساء اللجان الدائمة بالمعهد ومن حيث الكليات التخصصية فإن الكلية التخصصية تشكل من رئيس الكلية رئيسا وعضوية كل من منسق التعليم والتطوير المهني المستمر ورئيس لجنة الامتحانات ومدير البرنامج التخصصي أوالاختصاصات الفرعية (إن وجدت) ورؤساء الأقسام الفنية المختصة بالتدريب في المستشفيات والمراكز التخصصية ومراكز الرعاية الصحية الأولية ويتم اختيار رئيس الكلية ومدير البرنامج التخصصي أو مدير البرنامج التخصصي الفرعي من خلال لجنة مكلفة بقرار من الرئيس بالتشاور مع الأمين العام ويسمي رئيس الكلية ومدير البرنامج لمدة 5 سنوات وتعقد كل كلية اجتماعا دوريا مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك.

وحدد القرار الوزاري تشكيل لجنة الترقيات في الكليات التخصصية المختلفة، حيث يتولى رئاستها رئيس الكلية التخصصية وتضم بعضويتها رئيس مجلس الأقسام التخصصية المعني ورئيس لجنة الدراسات العليا «مدير البرنامج» وعضو واحد تختاره اللجنة التخصصية من ذات التخصص بالإضافة إلى رئيس القسم المختص للطبيب المتقدم لطب الترقية وتضمن القرار تشكيل لجنة البعثات في الكليات التخصصية المختلفة من رئيس الكلية التخصصية ومدير البرنامج التدريبي وعضوين تختارهما اللجنة التخصصية.

كما نظم القرار الوزاري اختصاصات رئيس الكلية التخصصية ومدير البرنامج ورئيس لجنة الامتحانات ومنسق التدريب والمدربين بكل برنامج تخصصي، كما حدد تشكيل واختصاصات اللجنة الدائمة للدراسات العليا ومن حيث المجلس العلمي للمعهد فقد نص القرار الوزاري على أن المجلس العلمي هو الهيئة العلمية التنفيذية للمعهد ويشكل من كل من الأمين العام للمعهد رئيسا ووكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون الفنية نائبا للرئيس ومراقب الدراسات العليا مقررا بالإضافة إلى عضوية كل من مراقب التطوير البشري ومديري البرامج التخصصية ومنسق برنامج أساسيات الجراحة ومنسق برنامج أساسيات التدريب الاكلينيكي بالإضافة إلى طبيب متدرب منتخب من قبل زملائه في البرامج التدريبية ويعقد المجلس العلمي للمعهد اجتماعا دوريا شهريا وكلما دعت الحاجة لذلك ويختص المجلس بوضع الخطط العامة في مجال تدريب الأطباء واقتراح مستويات التعليم التخصصي التي تمنح للأطباء واعتماد البرامج التدريبية ومتطلباتها وأسماء أعضاء لجان الدراسات العليا وهيئة التدريب في مختلف التخصصات واعتماد التقارير السنوية والنهائية للأطباء المتدربين تمهيدا لاعتمادها من جانب لجان الامتحانات ولجان الدراسات العليا لكل تخصص، كما أناط القرار بالأمين العام تشكيل لجنة علمية مستقلة تختص ببرنامج أساسيات الجراحة وأخرى تختص ببرنامج أساسيات التدريب الاكلينيكي، ودعا القرار كل قطاعات الوزارة والمستشفيات والمراكز التخصصية ومراكز الرعاية الصحية الأولية إلى الالتزام بالتعاون التام مع الأمانة العامة للمعهد وإداراته ومراقباته وتقديم كل التسهيلات اللازمة وتجهيز وإعداد أماكن التدريب والامتحانات لبرنامج البورد الكويتي والبرامج التدريبية المختلفة بما يدعم الأهداف التعليمية والتدريبية للبرامج المختلفة.