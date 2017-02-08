عبدالكريم العبدالله

منح وزير الصحة د.جمال الحربي موظفي إدارة الوقاية من الإشعاع الحاصلين على ترخيص شخصي للعمل في مجال الوقاية من الإشعاع صلاحية الرقابة والتفتيش أثناء الدوام الرسمي على جميع الانشطة المتعلقة بمصادر الأشعة المؤينة وغير المؤينة في البلاد.

وقالت مصادر صحية في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان الحربي منح صفة «الضبطية القضائية» لموظفي إدارة الوقاية من الإشعاع، بحيث يكون لهم الحق في تحرير محاضر إثبات المخالفات وتوقيعها واستيفائها وإرسالها الى الجهة المختصة طبقا لقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، مبينا انه لا يجوز ان ينفرد اي من هؤلاء الموظفين بالتفتيش، ولهم الحق بالاستعانة برجال الشرطة حسب الأحوال لتحقيق الوقاية من المخاطر التي تنجم عن مصادر الأشعة المؤينة وغير المؤينة.

وبينت المصادر ان الحربي أعطى الحق للموظفين المشمولين في هذا القرار في دخول المنشآت والأماكن المستخدمة لمصادر الأشعة والاطلاع على السجلات والوثائق ذات الصلة وإجراء القياسات اللازمة.

من جانب آخر، كشفت المصادر عن منح الوزير المكاتب الصحية بالخارج صلاحية تحديد مراكز طبية ومستشفيات أخرى لتحديد موعد للمريض في حال تأخر تحديد الموعد من المستشفى المعالج المحدد من قبل اللجنة الطبية العليا للعلاج بالخارج.

وأكدت على اعتماد تعديل لائحة العلاج بالخارج الجديدة، حيث منح حالات السرطان والحرجة وزراعة الأعضاء حق تمديد علاجهم من المكتب الصحي لفترة علاج لا تزيد على ٦ أشهر مع المتابعة، علما انه في حال احتياجه لفترة علاج أخرى حسب توصية الطبيب المعالج تكون بموجب توصية اللجنة الطبية العليا للعلاج بالخارج.