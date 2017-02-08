قال وزير الصحة، الدكتور جمال الحربي، إنه تم منح المكاتب الصحية الخارجية صلاحية إيجاد مركز طبي أو مستشفى بديل للحالات التي تأخر تحديد موعد علاجها من قبل المستشفيات المحددة للعلاج فيها.

وأضاف الحربي في تصريح صحافي اليوم الأربعاء، إن هذه الخطوة تتزامن مع القرارات الأخيرة الخاصة بتسهيل إجراءات العلاج بالخارج لحالات السرطان وحالات زراعة الأعضاء وحالات العناية المركزة والحالات الحرجة.



وأوضح أن تلك الصلاحيات تدفع نحو تسهيل الإجراءات على المرضى بدلا من انتظار المخاطبات بين المكاتب وادارة العلاج بالخارج.



وكان الوزير الحربي أصدر مؤخرا قرارت تقضي بمنح صلاحيات أوسع لتسهيل علاج المرضى والتمديد لهم لفترة لا تزيد عن ستة اشهر دون انتظار موافقة اللجنة العليا للعلاج بالخارج.