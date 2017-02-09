حنان عبد المعبود

أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون الإدارية مرزوق الرشيدي أمس انه وتنفيذا للقواعد والضوابط الواردة بقرارات مجلس الخدمة المدنية بشأن وظائف وبدلات ومكافآت الموظفين العاملين في مجالات الخدمات الصيدلانية والخدمات الطبية المساعدة للكويتيين حملة المؤهل الجامعي تخصص محاسبة أو حقوق والمؤهلات التجارية الجامعية غير التخصصية من العاملين في مجال المحاسبة ونظم وتقنية المعلومات والخدمة الاجتماعية والآداب والإعلام والفنون والترجمة وشاغلي وظائف الإحصاء والوظائف الاقتصادية التخصصية المتدرجة فنيا ووظائف التطوير الإداري وشاغلي وظائف التفتيش في مجال عملهم فقد تم رفع المستوى الوظيفي لـ ٦٣٢ موظفا كويتيا وغير كويتي في مجالات الخدمات الصيدلانية والخدمات الطبية المساعدة والمستوفين لشروط الترفيع المقررة قانونيا، و١٩٥موظفا كويتيا لشاغلي الوظائف الإدارية الأخرى المشار إليها والمستوفين للضوابط المعمول بها.

وأضاف الرشيدي أن المكافآت والبدلات المترتبة على ذلك ستسري اعتبارا من تاريخ ٣١ ديسمبر الماضي، بعد إدخال بيانات هؤلاء الموظفين بالنظم المتكاملة المرتبطة بديوان الخدمة المدنية، موضحا انه جار الانتهاء من رفع المستوى الوظيفي لأفراد الهيئة التمريضية العاملين بالوزارة والمستوفين للشروط المقررة.