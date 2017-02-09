أبل: افتتاح عيادة متخصصة للعقم والضعف الجنسي مارس المقبل

عبدالكريم العبدالله

اعلنت مدير منطقة الصباح الطبية التخصصية د.افراح الصراف عن ان المنطقة ستضم بنك للدم قريبا، وذلك من خلال تحويل مبنى العيادات الخارجية بمستشفى الامراض الصدرية الى بنك للدم لخدمة مراجعي المنطقة لتخفيف العبء والضغط على المركز الرئيسي.

جاء هذا في تصريح صحافي على هامش افتتاحها لليوم التوعوي بمركز صباح الاحمد للمسالك البولية والكلى تحت شعار "هدفنا العالمية".

وكشفت عن بدء العمل لانشاء مركز الشيخة سلوى الصباح للخلايا الجذعية والحبل السري بمنطقة الصباح الطبية التخصصية، متوقعه الانتهاء منه في سبتمبر من العام الجاري.

وفي كلمة لها على هامش اليوم التوعوي لمركز صباح الاحمد للمسالك البولية والكلى تحت شعار "هدفنا العالمية"، قالت د.الصراف : هذا اليوم التوعوي المفتوح جاء بعد مرور ٤ سنوات على افتتاح المركز، والذي يهدف الى تعريف المرضى والمراجعين بمهام المركز ومحتوياته.

وذكرت د.الصراف ان مركز صباح الاحمد للمسالك البولية والكلى جاء على احدث المواصفات والمعايير العالمية بالتصميم والتنفيذ والتنفيذ والتجهيزات، حيث تم تزويده بالاجهزة الطبية والمستلزمات الحديثة بما يتفق مع احدث التطورات العالمية وبتقنيات التشخيص والعلاج المتوافقة مع معايير الجودة وسلامة وامان المرضى.

واعتبرت د.الصراف مركز صباح الاحمد للمسالك البواية والكلى المركز الوحيد على مستوى دولة الكويت الذي يحتوي على جهاز "الروبوت" لاجراء العمليات الدقيقة في مجال المسالك البولية.

بدوره، كشف رئيس مركز صباح الاحمد للمسالك البولية والملى د.فوزي ابل عن افتتاح عيادة متخصصة للعقم والضعف الجنسي على مستوى متميز خلال شهر مارس المقبل،

واكد على التوسع في قسم الاطفال من خلال افتتاح قسم لجراحة الاطفال يضم ٢٢ سرير و ٥ عيادات خارجية، فضلا عن عيادات تخصصية اخرى، لافتا ايضا ان المركز قام بإنشاء وحدة للعناية بالمسالك البولية للنساء.



وذكر ان اليوم المفتوح كان تحت شعار "هدفنا العالمية"، بحيث تهدف رؤية مركز صباح الاحمد للمسالك البولية والكلى الى الوصول للعالمية، والتميز في جميع النواحي الطبية والفنية، لافتا الى ان الاهتمام بالمرضى من اولوياتنا، مبينا بأن مستوى الخدمة بالمركز لايقل عن اي مركز عالمي.