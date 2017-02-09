حنان عبد المعبود

أقامت وزارة الصحة أمس احتفالا بمناسبة اختتام الدورة التدريبية الثالثة للورشة الاقليمية للتدريب على آلية تطبيق مبادئ نظام طب العائلة في مركز اليرموك الصحي بحضور وكيل وزارة الصحة لشؤون الصحة العامة د.ماجدة القطان وممثلي منظمة الصحة العالمية إلى جانب رئيس المركز ونخبة من المتخصصين من داخل وخارج وزارة الصحة.

وأعرب مختار منطقة اليرموك المختار عبدالعزيز المشاري عن سعادته باحتضان مركز اليرموك هذا الحدث المهم الذي يعكس ايمان واهتمام القيادة والحكومة الكويتية بالاستثمار في التنمية البشرية وتعزيز التنمية المستدامة التي طالما سعت اليها الكويت في عطائها ومساهماتها لجميع شعوب العالم، مثمنا جهود رئيس المركز والعاملين بالمنطقة في انجاز مشروع اليرموك مدينة صحية، لافتا الى ان المنطقة اعتادت على التميز والدفع بالمبادرات الفعالة، ونجحت في تطبيق اكثر من 80% من المعايير التي حددتها منظمة الصحة العالمية للوصول على خارطة المدن الصحية.

بدورها أشادت رئيس مركز اليرموك الصحي د.هدى الدويسان بجهود العاملين على الدورة ونجاحهم في تنظيم هذا الحدث المهم في تنمية الكوادر الطبية البشرية، قائلة: نسعى من خلال هذه الورشة بأن نكون قادرين على التدريب على تطبيق برنامج طب العائلة بالرعاية الأولية وعرض عناصر طب العائلة الـ 13 بطريقة علمية ووضع خطة مستقبلية لتطوير طب العائلة بالمراكز الصحية بالتعاون مع دول الشرق الأوسط.

وذكرت ان مركز اليرموك يطبق مبادئ وعناصر طب العائلة بشكل علمي وفعلي في مجالات متعددة منها، وجود قائمة بالمستلزمات الأساسية للخدمات الصحية بالمركز ووجود كشف بالأدوية الأساسية اللازمة ووجود ملف العائلة ووجود نظام للتحويل والمشاركة المجتمعية ووجود بروتوكولات للعلاج ووجود برنامج التعليم الطبي المستمر.