حنان عبدالمعبود ـ عبدالكريم العبدالله

أعلن الوكيل المساعد لشؤون خدمات طب الأسنان في وزارة الصحة ورئيس المؤتمر العلمي الخامس لإدارة طب الأسنان د.يوسف الدويري قرب موعد المؤتمر الذي سيعقد خلال الفترة من 11 إلى 14 فبراير الجاري، وذلك تحت رعاية وزير الصحة د.جمال الحربي في فندق شاطئ الجميرة وتحت شعار«طب الأسنان يجمعنا».

وأكد الدويري في تصريح صحافي أن المؤتمر يحتوي على عدد ٦٥ محاضرة و٢٣ ورشة عمل متخصصة يقدمها ٤٩ محاضرا من مختلف دول العالم، كما يصاحب المؤتمر العلمي مؤتمر «كيداك» لطب أسنان الأطفال في الكويت الذي ستنطلق فعالياته في اليوم الأول للمؤتمر بمركز الأسنان التخصصي، حيث يشتمل على محاضرات علمية مكثفة وورش عمل متخصصة في طب أسنان الأطفال، لافتا إلى أن المؤتمر ملتقى يحتوي على برنامج علمي مميز لجميع العاملين في قطاع إدارة طب الأسنان ويفتح آفاقا كبيرة لالتقاء جميع الخبرات الوطنية والخليجية والعالمية في فعالياته المختلفة.