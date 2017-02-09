حنان عبدالمعبود

اختتم أمس الأربعاء المؤتمر الـ 23 لطب النساء والولادة أعماله والذي نظمته وزارة الصحة تحت عنوان «التحديات في أمراض النساء والولادة».

وقدمت في جلسات المؤتمر الذي عقد على أربعة أيام أكثر من 20 ورقة علمية من مختلف دول العالم.

وذكر استشاري أمراض النساء والولادة رئيس المؤتمر د.خالد النجار أن المؤتمر شهد حضور ثلة من المتخصصين في مجال طب النساء والولادة من كندا والسويد والمملكة المتحدة وسويسرا، إضافة الى عدد من المحاضرين من الدول العربية، حيث اجريت خلال المؤتمر عمليتان باستخدام أساليب وأدوات جراحة مناظير مختلفة، كما شهد المؤتمر حضورا كثيفا من أطباء النساء والولادة والمهتمين في هذا المجال سواء من القطاع الحكومي أو الخاص.

وحول أهم المحاور التي ناقشها المؤتمر، قال النجار: تم بحث آخر المستجدات في الجراحات النسائية ومناقشة أحدث العلاجات والتوصيات الطبية فيما يتعلق بعلاج الأورام النسائية الحميدة والسرطانية، ومناقشة أحدث الوسائل في علاج العقم وأطفال الأنابيب وسبل زيادة معدلات نجاحها، إلى جانب بحث الطرق الحديثة في تشخيص وعلاج سلس البول عند النساء.

وذكر أن المؤتمر حقق أهدافه المرجوة وقد تساهم النتائج التي توصل لها المؤتمر في التقليل من حالات العلاج في الخارج فيما يتعلق بأمراض النساء والعقم، كاشفا عن ترتيب تم خلال المؤتمر لتنظيم ورش عمل قادمة مع بعض الخبراء والاستشاريين المشاركين في المؤتمر على أن يتم الإعلان عنها في حينها، متمنيا تكرار مثل هذه المؤتمرات العلمية التي تساهم في رفع مستوى الخدمة الطبية وتواكب التطور الحاصل في مجال طب النساء والولادة لتحقيق مزيد من الفاعلية والنجاح لخدمات وزارة الصحة.