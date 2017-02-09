حنان عبد المعبود

أكد استشاري الاورام ورئيس رابطة الأورام الكويتية نائب رئيس اللجنة التنفيذية للحملة الخليجية للتوعية بالسرطان «كان» د.خالد الصالح خلال محاضرة قدمها في مركز فيصل السلطان للعلاج الإشعاعي ضمن فعاليات الحملة الخليجية للتوعية بالسرطان على أهمية محاربة الأفكار السلبية تجاه مرض السرطان وبين أن جميع دول العالم تساهم في التصدي لظاهرة الفكر السلبي ومحاربته هو أحد الاستراتيجيات المعتمدة وهذا يؤدي للنجاح.

ولفت الصالح الى أن محاربة الفكر السلبي أدت إلى مضاعفة الشفاء من مرض السرطان خلال 30 عاماً ولهذا أصبح من الضروري أن تعمل جميع الجهات على محاربة الأفكار السلبية لتحقيق نسب شفاء عالية وأن الحل الأمثل في توفير ميزانيات الدول هو تبني سياسة التوعية من الأمراض المزمنة وعلى رأسها السرطان وكذلك برامج الكشف المبكر عبر استراتيجية موحدة للدولة كما أوصت عليها منظمة الصحة العالمية.

وقام بفتح المجال للحوار بين الأطباء الحضور حول برامج الكشف المبكر وأيها أفضل ما يناسب الكويت، وقد توصل المجتمعون إلى أن من أهم مسؤوليات الصحة أن تجمع تلك الجهود المتفرقة في بوتقة واحدة وأن تعطي الفرصة للمحترفين من إخصائيي الأورام أن يكونوا شركاء في حملات التوعية والكشف المبكر لتحقيق أفضل النتائج ، مقارنا بين دول العالم ودول الخليج والكويت والتي تقع في المنطقة الوسطى من ناحية الاصابة بالمرض ، بينما تزيد نسبته في الدول الاوروبية إلا أن نسب الشفاء لديهم أعلى من الدول النامية وذلك بسبب نجاح برامج التوعية ومعالجة الناس بصورة مبكرة.

وقال الصالح: يعيش الآن في دول العالم أكثر من 32 مليون إنسان من المتعافين من مرض السرطان أما نسبة الوقوع في العالم فتبلغ 14 مليون مريض ومن المتوقع أن تزيد في العام 2025 لتصبح 19 مليون مريض معظمهم سيكونون في الدول النامية .

وقد شكرت رابطة الأورام الكويتية وزارة الصحة على اهتمامها وشكرت وزير الصحة الذي دعم هذه الحملة في زيارته الأخيرة لمجمع 360 الذي عبر فيها عن مساندته للحملة ووقوفه مع الخبراء والمختصين وكذلك وقوفه مع الجمعيات الجادة التي تعمل في مجال التوعية بالسرطان .