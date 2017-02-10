حنان عبدالمعبود

كشفت استشاري أمراض الدم ورئيس المختبرات بمستشفى الولادة د.نجاة روح الدين عن تدريب جديد للعاملين بالمختبر بمستشفى الولادة بمنطقة الصباح الطبية التخصصية، وذلك للعمل على فحص جديد للدم عبر جهاز سينضم الى الأجهزة العاملة في مستشفى الولادة وخدمة خاصة بعمل مسح لمرض تكسر الدم المنجلي، مبينة أن الجهاز سيتم عرضه خلال المعرض الطبي المقام على هامش المؤتمر السادس للاتحاد العربي لأمراض الدم.

جاء هذا التصريح لرئيس اللجنة العلمية للمؤتمر د.روح الدين خلال مؤتمر صحافي عقد صباح أمس بوزارة الصحة للاعلان عن أنشطة المؤتمر «نحن نواجه تحديات عديدة في سعينا الدؤوب لتقديم افضل العلاجات، ما يلقي على كاهلنا مسؤوليات كبيرة في المساعدة على تقديم افضل وأأمن الطرق العلاجية لمرضانا»، لافتة الى ان المؤتمر الإقليمي العالمي يشهد تناول قضايا محورية متميزة محليا وعربيا ودوليا، حيث يتناول المؤتمر في يومه الاول محورين رئيسيين هما تقديم الحلول المناسبة، والتي تسعى لترشيح الأمومة الآمنة ومناقشة اهم السبل العلاجية لمواجهة النزيف في الحالات المصاحب لأمراض الدم والحوادث.

وأضافت: يشهد المؤتمر في دورته السادسة مناقشة العديد من المواضيع الطبية المهمة والاطلاع على آخر المستجدات والأبحاث في المجال الطبي والتي ستسهم في تعزيز القدرات العلاجية والمعرفة وتسهم في الأداء المهني، كما ينعكس دوره على توفير افضل الخدمات للمرضى وللمجتمع، مشيرة الى استضافة محاضرين وخبراء من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية واستشاريين من الكويت، كما يشارك نخبة من الباحثين العالمين من مختلف الدول كالولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وكندا وفرنسا وهولندا وايرلندا وايطاليا.