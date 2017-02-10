حنان عبدالمعبود

شاركت جمعية القلب الكويتية في معرض الاستقلال 56، والذي أقيم بأرض المعارض بمشرف.

وحول هذه المشاركة أكدت عضو الجمعية د.هند الشومر ان الجمعية تحرص على المشاركة في أغلب الأنشطة لتقديم خدمات الفحص للمواطنين والمقيمين بشكل مجاني.

وقالت إن الجمعية ممثلة في الوحدة المتنقلة تقوم بإجراء فحوصات السكر والكوليسترول والوزن والطول وكتلة الجسم للاكتشاف المبكر لعوامل الخطورة لأمراض القلب والأوعية الدموية، لافتة إلى أن مشاركة الجمعية في هذا المعرض تثبت أن مؤسسات المجتمع المدني شريك في جميع أنشطة الدولة وتثبت ولاءها للوطن والمشاركة الفعالة في تنمية البلاد وتطويرها، وهذا لا يمكن تحقيقه الا بوجود شعب معافى وسليم من الأمراض بالإضافة الى ضرورة التوعية لتفادي حدوث هذه الأمراض والوقاية منها.