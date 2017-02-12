حنان عبدالمعبود

أكد وزير الصحة د.جمال الحربي أهمية التطعيمات كونها إحدى توصيات منظمة الصحة العالمية بهدف زيادة المناعة التي تختلف بطبيعة الحال من شخص لآخر، مشيرا إلى أن التطعيمات ليست إجبارية وقائية نظرا لظهور بعض الإصابات بشلل الأطفال في دول مجاورة مثل باكستان وأفغانستان وسورية.

جاء ذلك في تصريح صحافي على هامش اللقاء افتتاح المؤتمر العربي السادس لأمراض الدم بحضور نخبة من الأطباء والمتخصصين من داخل وخارج الكويت، والذي يقام المؤتمر بالتعاون مع الاتحاد العربي والأوروبي لأمراض الدم.

وعن هذا المؤتمر أشار الحربي إلى حرص اللجان المنظمة للمؤتمر على دقة التخطيط والتنظيم واختيار الموضوعات المطروحة للمناقشات العلمية بفعالياته والتي تتفق مع أحدث المستجدات العالمية يعتبر رؤية واعية لأهمية هذا المؤتمر ويتفق مع برامج عمل الوزارة والحكومة والتي تضع التطوير المستمر للأداء الطبي ومواكبة المستجدات العالمية الحديثة على قمة أولوياتها من خلال إقامة المؤتمرات وورش العمل والتواصل العلمي المستمر بين المستشفيات والمراكز المتخصصة لتبادل الخبرات وبروتوكولات العمل وصولا إلى التطوير المستمر للأداء وبما يكون له مردود إيجابي للتصدي للتحديات التي تواجه النظم الصحية في مجالات التشخيص والعلاج والرعاية الصحية المرعية لأحدث المعايير العالمية للجودة بأبعادها المتعددة.

وقال الحربي: إنني على ثقة من أن هذا المؤتمر والنخبة المتميزة من ضيوفه والمشاركين به سيستضيف الكثير للرعاية الصحية في هذا التخصص الهام أولت تتوانى الوزارة عن الاستفادة من كل ما يصدر من هذا الملتقى العلمي من توصيات تتفق مع خبرات وعلم وضيوفه والمشاركين به وحرصهم على جودة الأداء الطبي والفني ومواكبة أحدث المستجدات العلمية.

إن دعم ورعاية القطاع الخاص للمؤتمرات والفعاليات العلمية يجسد على ارض الواقع مفهوم المسؤولية المشتركة عن الصحة والمسؤولية المجتمعية عن تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة ذات العلاقة بالصحة والتي نلتزم جميعا بالعمل معا وتحمل المسؤولية للتقدم لبلوغها لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وضمان تمتع الجميع بالصحة والعافية طوال العمر.