القطان لـ «الأنباء»: طعوم الحملة هي ذاتها التي تعطى بجدول التطعيمات ولا صحة لقرب انتهاء صلاحيتها

التطعيمات جاءت عبر الشراء الخليجي الموحد وبموافقة وإجماع جميع الأعضاء

عبدالكريم العبدالله

في الوقت الذي قضت به وزارة الصحة على جميع الشكوك في مأمونية «التطعيمات» التي تستخدم في الحملة الوطنية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف وشلل الأطفال من خلال استقطابها لخبراء من منظمة الصحة العالمية اكدوا على مأمونيتها وسلامتها، ظهرت شائعات أخرى تفيد بأن الطعوم المستخدمة في الحملة «قديمة» وقاربت صلاحيتها على «الانتهاء» ما أثار الرعب والقلق بين المواطنين والمقيمين بهذا الخصوص.

وبين الشائعات وتبيان الحقيقة، قامت «الأنباء» بدورها المعهود للبحث عن الحقيقة بجولة على بعض من مراكز «الصحة الوقائية» بمختلف المناطق الصحية للتأكد من تاريخ صلاحية تلك الطعوم، والتي تبين انها صالحة للعام ٢٠١٨، ما قطع بذلك «الشك» باليقين حول تلك الشائعات المتداولة وإغلاقها.

وفي اتصال قامت به «الأنباء» مع الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة د.ماجدة القطان لسؤالها عن هذا الموضوع، فقد أكدت أن الطعوم المستخدمة في الحملة الوطنية للتطعيم ضد «الحصبة» و«شلل الأطفال» هي الطعوم ذاتها التي تعطى ضمن الجدول الأساسي للتطعيمات، والمتوافرة في مخازن المستودعات الطبية.

الشراء الموحد

وذكرت انه تم شراؤها من خلال المشاركة في الشراء الخليجي الموحد وبموافقة وإجماع جميع الأعضاء من دول مجلس التعاون الخليجي، مبينة انها مسجلة ومطابقة للمواصفات المطلوبة، نافية ما يتم تداوله عن قرب انتهاء صلاحية التطعيمات التي تعطى من خلال الحملة، مؤكدا انها تحمل صلاحية الى العام ٢٠١٨.

وأفادت بأن تلك الطعوم تستخدم منذ عدة سنوات في دول مجلس التعاون الخليجي، وتوفرها شركات عالمية، قائلة: كل من يشكك في مأمونية هذه الطعوم في الكويت، فهو يشكك ايضا في مأمونيتها بدول الخليج، وذلك لأن جميع الطعوم المتوافرة في تلك دول الخليج «موحدة».

ودعت د.القطان المواطنين والمقيمين عدم الالتفات الى الشائعات وتطعيم أبنائهم لحمايتهم من تلك الأمراض، مجددة تأكيدها أن الطعوم «آمنة».