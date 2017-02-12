حنان عبدالمعبود

أكد وكيل وزارة الصحة للشؤون القانونية ورئيس اللجنة الوطنية لرعاية كبار السن د.محمود العبدالهادي الأهمية الكبيرة التي توليها الوزارة لرعاية الصحية لكبار السن، مشيرا إلى اجتماع للجنة المنبثقة عن الوزارة بمشاركة عدة جهات ومؤسسات من المجتمع المدني.

ولفت العبد الهادي في تصريح صحافي على هامش الاجتماع إلى انه تخلله وضع أسس التعاون ما بين الوزارة والجهات المعنية لخدمة ورعاية كبار السن، لافتا إلى أن الاجتماع تضمن وضع عدة أهداف للعمل على تحقيقها خلال الـ 6 أشهر المقبلة الفترة ووضع جدول ومعايير للسير عليها لتحقيق هدف معين من تلك الأهداف كل شهر.

وأشار العبدالهادي إلى أنه ستكون هناك مذكرة تفاهم بين الوزارة وجمعية رعاية حقوق كبار السن فيما يتعلق بالتعاون في إقامة الأنشطة والفعاليات لخدمة تلك الشريحة سواء في المجمعات التجارية أو الأسواق أوالتلفزيون أو الإذاعة ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح ان وزارة الصحة ممثلة بإدارة الرعاية الصحية لكبار السن لديها كثير من الأنشطة الوقائية والعلاجية والتأهيلية وفي جميع تلك المراحل وهناك تدابير معينة لها، مشيرا إلى التعاون الإيجابي خلال الاجتماع الإيجابي لجميع الجهات المشاركة للوصول إلى تحقيق الهدف المنشود.