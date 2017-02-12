ليلى الشافعي

شاركت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة لجمعية صندوق إعانة المرضى بعدد من الأنشطة الصحية والفعاليات الطبية كان أبرزها إقامة مرسم جمعية صندوق إعانة المرضي بمعرض الشلل الدماغي الذي أقيم بمجمع الأفنيوز وبمشاركة حضانات اللولو والذي أقيم برعاية وزير الصحة.

كما أقامت إدارة التنمية الاجتماعية يومها الصحي التوعوي بقطاع المساجد التابع لوزارة الأوقاف تحت شعار السمنة ام الأمراض بشراكة مجتمعية مع إدارة التغذية والإطعام وإدارة الطوارئ الطبية، وبنك الدم وقد لاقى إقبالا كبيرا من قبل العاملين بالقطاع.

وقد شاركت الإدارة ايضا بفعالية اليوم التوعوي للصرع الذي أقيم بالتعاون مع الرابطة الكويتية للصرع.

فيما كانت المشاركة الأكبر تمثيل الصندوق في استكمال احتفالية الاسبوع الخليجي الموحد للتوعية بمرض السرطان وتلبية دعوة الغداء في ابراج الكويت من مدير مركز السرطان د.أحمد العوضي والتي أقيمت على شرف وحضور الشيخة أوراد جابر الأحمد والشيخة عذبة جابر العلي، وقد أعقب حفل الغداء إطلاق البالونات والحمام في ساحة أبراج الكويت وقد خص د.العوضي الصندوق بالشكر على الحضور والمشاركة الفعالة في الفعالية التي أقيمت الخميس الماضي وشارك فيها مدير قسم التوعية والإرشاد خالد الهندي وصفاء عابدين وهي عضو في اللجنة المشتركة لمركز السرطان.