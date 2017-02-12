حنان عبد المعبود

أصدر وزير الصحة د.جمال الحربي قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لمراجعة وتحديث ضوابط وبروتوكولات اجراء عمليات جراحة التجميل في القطاع الصحي العام والخاص واقتراح ما يلزم من تعديلات وفقا للمستجدات العالمية ومعايير الجودة وسلامة المرضي.

وتختص اللجنة بدراسة ومراجعة البروتوكولات والضوابط المطبقة حاليا لإجراء عمليات السمنة والتجميل ودراسة مؤشرات المضاعفات والاخطاء الطبية المتعلقة بتلك العمليات ووضع المقترحات للعمل على تحديثها وفقا للمستجدات والبروتوكولات العالمية الصادرة عن الجهات المرجعية المعتمدة.

كما تضمنت اختصاصات اللجنة التي شكلها وزير الصحة د.جمال الحربي وضع الأدلة الارشادية المراعية لحقوق المرضى في المعرفة ومبررات ومضاعفات اجراء عمليات التجميل وعمليات السمنة والحصول على الموافقات الصريحة والحرة والمكتوبة والمستنيرة من المرضى أو من يمثل المريض قانونا قبل اجراء العمليات الجراحية للتجميل أو لعلاج السمنة مع استطلاع رأي مجالس الأقسام الطبية التخصصية والادارات ذات الصلة والعمل على الاستفادة منها لتطوير سياسات العمل وبروتوكولات الرعاية وضوابط التدقيق والمتابعة لمدي الالتزام بالضوابط باستخدام مؤشرات الأداء الطبي وسلامة المرضي والجودة واعداد قاعدة بيانات عن العمليات الجراحية التجميلية بالتخصصات المختلفة والشروط والضوابط المقترحة والمستوى الطبي الفني للأطباء المصرح لهم بإجرائها ومؤشرات المتابعة.

وحدد القرار الوزاري مدة عمل اللجنة بثلاثة شهور تبدأ من تاريخ أول اجتماع صحيح لها على أن تقدم تقارير دورية وتقرير نهائي عن أعمالها، متضمنا التوصيات وبروتوكولات وسياسات العمل المقترحة ومؤشرات متابعتها. وتضم اللجنة د.موضي المطيري مديرة الادارة الفنية رئيسا ود.قتيبة الكندري جراحة تجميل ود.عبدالله دشتي استشاري تخدير بالاضافة الى د.مبارك الكندري رئيس قسم الجراحة م. الصباح ود.مشعل المطيري جراحة الانف والاذن والحنجرة م.زين ود.بسام الحاج استشاري جراحة العيون بمركز البحر للعيون ود.دانة بهبهاني مركز البابطين لجراحة الحروق والتجميل وسامح يحيى كبير اختصاصي قانون.