خبيران استشاريان في جراحة الأورام يشاركان بالورشة حنان عبد المعبود

أعلن رئيس قسم جراحة الأورام في مركز الكويت لمكافحة السرطان د.مدحت عطيفة عن انطلاق ورشة عمل جراحات سرطان الجهاز الهضمي وسرطانات القولون والمستقيم والكبد اليوم الأحد وتستمر حتى 16 الجاري، برعاية وزارة الصحة وتحت اشرف د.احمد العوضي.

وقال عطيفة في تصريح صحافي إن خبراء عالميين مشاركين في الورشة سيقومون بمناظرة حالات المرضى وإجراء العمليات الجراحية الدقيقة وإلقاء المحاضرات العلمية.

وأضاف انه يشارك في الورشة الاستشاريان البروفيسور ريتشارد بيل هيلد رائد جراحات أورام القولون والمستقيم من انجلترا والبروفيسور منير أبو العلا أستاذ الجراحة الأورام بالمركز القومي للسرطان.

‎وأوضح عطيفة ان الخبراء سيقومون بمناظرة حالات أورام سرطانات القولون والمستقيم والكبد اكلينيكيا اليوم الأحد في المركز من الساعة 8 صباحا حتى 4 عصرا وستجرى عمليات جراحية صعبة ودقيقة أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس في الفترات الصباحية، أما المحاضرات الطبية فستكون في مارينا قاعة سلوى من الساعة 7 الى 9 مساء.

وأوضح ان الأطباء المشاركين سيحصلون على نقاط التعليم المستمر 27 نقطة، ‎وذكر عطيفة أن الجراحة هي العلاج المحوري والأساسي في علاج سرطانات القولون والمستقيم والكبد بمختلف أنواعها ونسبة نجاح العملية والشفاء بعد ذلك تتوقف على المرضى وخبرة الطبيب وتتوافر بشكل ملحوظ في قسم الجراحة بمركز الكويت للمكافحة السرطان.

‎وأكد انه يتم إجراء هذا النوع من الجراحة في المركز بشكل دائم وبناء على استراتيجية علاج واضحة كما هو متبع في مراكز السرطان العالمية، مبينا ان الهدف من الورشة يتمثل في الارتقاء بأداء الأطباء الكويتيين وإثراء المناقشة العلمية بين الأطباء الزوار والأطباء الكويتيين للتعرف على أحدث التطورات والأساليب الحديثة لاستئصال أورام سرطانات القولون والمستقيم وأورام الكبد.