اجرى فريق الشفاء الإنساني يوم الجمعة الماضي 321 كشفا طبيا وتسع عمليات جراحية للاجئين سوريين بمستشفى «الأمل» في بلدة «الريحانية» بمدينة «هاطاي» جنوبي تركيا المتاخمة للحدود السورية.

وقال عضو الفريق د.علي العلندا لـ«كونا»: ان الفريق اجرى 25 كشفا طبيا في مجال جراحة المسالك البولية تم تحويل سبع حالات الى العمليات الجراحية منها اثنتان اجريتا يوم الجمعة الى جانب سبع عمليات منظار جهاز هضمي.

وأضاف ان الأطباء المتخصصين في الغدد الصماء اجروا كشفا طبيا وقدموا علاجا لنحو 75 لاجئا سوريا في حين خضع 130 مريضا للكشف الطبي في قسم الباطنية و75 حالة في طب الاطفال بينما أجرى فريق الجراحة 16 كشفا طبيا منها ثلاث حالات تتطلب التدخل الجراحي.