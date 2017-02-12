عبدالكريم العبدالله

أعلن الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الصحة د.محمود العبدالهادي الانتهاء من تعديل قانون «الإعلانات المتعلقة بالصحة»، وإرساله إلى مجلس الوزراء للبت فيه وأخذ دورته التشريعية، ومن ثم إرساله الى مجلس الأمة لإقراره.

وذكر في تصريح خاص لـ«الأنباء» أن إرساله الى مجلس الوزراء جاء بعد مراجعة صيغته النهائية بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع.

كما أشار إلى أن الهدف من تعديل هذا القانون يأتي لمصلحة القطاع الصحي فيما يتعلق بالإعلانات التي قد تضر بالصحة، مثل الإعلانات المغلوطة التي تنشر في بعض الصحف والمجلات الإعلانية لأدوية ومستحضرات غير مرخصة.

وبين أن هذا التعديل سينظم نشر هذه الإعلانات ومراقبتها لحماية الصحة العامة من أدوية أو مستحضرات غير مرخصة قد تضر بالمواطنين والمقيمين.

وأكد د.العبدالهادي أن وزارة الصحة ماضية في دراسة إضافة شريحة «ربات البيوت» ضمن المستفيدين من مشروع «عافية»، مشيرا إلى أنه سيتم البت في هذا الموضوع خلال شهرين.

وذكر أن شريحة «ربات البيوت» لن تشمل عمرا معينا، بل هي لكل ربة منزل لا تعمل، ولديها أطفال، وذلك تقديرا وعرفانا لجهودهن التي بذلنها في حياتهن الاجتماعية وتربية الأبناء.