حنان عبدالمعبود - عبدالكريم العبدالله

اعتمد وزير الصحة د.جمال الحربي قرارات تدوير في قطاعي الادوية والتجهيزات الطبية والرقابة الدوائية، حيث اصدر قرارا بتكليف الصيدلي عقاب الرشيدي مديرا لادارة المستودعات الطبية، وندب الصيدلانية مروة الجسار لادارة تفتيش الادوية، فضلا عن نقل الصيدلي جابر الخالدي مديرا لادارة تسجيل ومراقبة الادوية الطبية والنباتية.

واصدر الوزير الحربي قرار بنقل الصيدلانية مريم الياسين مراقبا للتنسيق والمتابعة في ادارة الخدمات الصيدلانية، وندب الصيدلانية عبير المنصور الى مراقب المخازن في ادارة المستودعات الطبية، ونقل الصيدلاني رامي بهبهاني مراقبا للمختبرات في ادارة تسجيل ومراقبة الادوية ، والصيدلانية سارة مقصيد مراقبا للافراج والتداول في ادارة تسجيل ومراقبة الادوية الطبية والنباتية.