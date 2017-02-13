حنان عبدالمعبود - عبدالكريم العبدالله

اعتمد وزير الصحة د.جمال الحربي قرارات تدوير في قطاعي الادوية والتجهيزات الطبية والرقابة الدوائية، حيث اصدر قرارا بتكليف الصيدلي عقاب الرشيدي مديرا لادارة المستودعات الطبية، وندب الصيدلانية مروة الجسار لادارة تفتيش الادوية، فضلا عن نقل الصيدلي جابر الخالدي مديرا لادارة تسجيل ومراقبة الادوية الطبية والنباتية.

واصدر الوزير الحربي قرار بنقل الصيدلانية مريم الياسين مراقبا للتنسيق والمتابعة في ادارة الخدمات الصيدلانية، وندب الصيدلانية عبير المنصور الى مراقب المخازن في ادارة المستودعات الطبية، ونقل الصيدلاني رامي بهبهاني مراقبا للمختبرات في ادارة تسجيل ومراقبة الادوية، والصيدلانية سارة مقصيد مراقبا للافراج والتداول في ادارة تسجيل ومراقبة الادوية الطبية والنباتية.

من جانب اخر، أصدر وزير الصحة د.جمال منصور الحربي قرارا بتشكيل لجنة برئاسة أمين عام معهد الكويت للاختصاصات الطبية KIMS للنظر في التظلمات المتعلقة بترقيات الأطباء وأطباء الاسنان الكويتيين وتضم اللجنة الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية الاهلية د.محمد الخشتي نائبا للرئيس ود.عبدالله الخليفة المدير التنفيذي لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية KIMS ود. عبدالله شمساه استشاري أطفال بمستشفى مبارك الكبير ود.مبارك الكندري استشاري جراحة عامة بمستشفى الصباح، ود.ورقاء الشايجي استشاري أمراض نساء وتوليد بمستشفى الولادة، د.رائد الظفيري اختصاصي أول امراض باطنية بمستشفى الجهراء، وعادل عزام كبير اختصاصيي قانون، وعذاري جعفر مراقب الترقيات بمعهد الكويت للاختصاصات الطبية، وبشرى السعايدة من معهد الكويت للاختصاصات الطبية، وتعقد اللجنة اجتماعاتها للاطلاع ودراسة طلبات التظلمات المقدمة من الأطباء الكويتيين المتعلقة بالترقيات المرفوضة من رؤساء الأقسام الطبية ورؤساء الكليات التخصصية للبت فيها، كما تقوم اللجنة بإصدار التوصيات بشأن تلك الطلبات وترفع توصياتها الى وكيل الوزارة سواء كانت تعديل الترقيات المرفوضة أو بعدم استحقاق الأطباء لهذه الترقيات، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور نصف عدد الأعضاء على الأقل عن أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

من جانب اخر، أصدر وزير الصحة د.جمال منصور الحربي قرارا وزاريا بتشكيل لجنة عليا برئاسة وكيل الوزارة لرعاية شؤون الأطفال مجهولي الاب وتضم اللجنة وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون القانونية نائبا للرئيس وعضوية كل من وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية والوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية ومدير إدارة السجل المركزي للمواليد والوفيات بوزارة الصحة ورئيس مكتب حقوق الطفل ومدير مستشفى الولادة ورئيس قسم الخدمة الاجتماعية بالمستشفى وتختص اللجنة باتخاذ الإجراءات المتعلقة برعاية الأطفال مجهولي الاب والحفاظ على حقوقهم الإنسانية بما يتسق مع أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل ولائحته التنفيذية واقتراح الإجراءات اللازمة لاستخراج شهادات الميلاد لهؤلاء الأطفال وبحث كيفية إلحاق هؤلاء الأطفال بدور الرعاية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتأمين الوسائل الكفيلة بحماية الأطفال وأمهاتهم والاتصال بالسفارات الأجنبية من خلال وزارة الخارجية بشأن الحالات من الوافدين ونص القرار على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها بصورة دورية ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور الرئيس أو نائبه ونصف عدد الأعضاء على الأقل ويقوم مدير مستشفى الولادة بمهام مقرر اللجنة حيث يقوم بإعداد جدول الاعمال وتحرير محاضر الجلسات ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة وللجنة لأن تستعين بمن تراه من المتخصصين من غير أعضائها للاستئناس برأيه.