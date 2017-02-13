حنان عبد المعبود

أعلن وزير الصحة د.جمال الحربي عن افتتاح مركز الفروانية التخصصي لطب الأسنان بسعة 160 عيادة خلال شهرين، لافتا إلى أن العام المقبل سيشهد افتتاح مركز الجهراء التخصصي الجديد لطب الأسنان بسعة 160 عيادة اخرى.

وقال الحربي في تصريح له صباح أمس على هامش افتتاحه المؤتمر العلمي الخامس لإدارة طب الأسنان وطب أسنان الأطفال، إن تنظيم هذا المؤتمر يعبر عن حرص قطاع طب الأسنان بالوزارة على التطوير المستمر للأدء الطبي والفني ومواكبة أحدث المستجدات العالمية في مجال طب الأسنان وبما يتفق مع برنامج عمل الوزارة وبرنامج عمل الحكومة والخطة الإنمائية للدولة لإعداد وتطوير أداء الكوادر الطبية والصحية المتخصصة.

وقال في كلمة له ألقاها خلال حفل الافتتاح إن المؤتمر تتكامل أهدافه مع حرص الوزارة على الاهتمام بإعداد وتأهيل وتدريب الكوادر الصحية في جميع التخصصات ومن بينها تخصص طب الأسنان من خلال برمج الدراسات العليا بالتعاون مع معهد الكويت للاختصاصات الطبية والكلية الملكية الإيرلندية والتي التحق بها حوالي 375 طبيب أسنان منذ بداية تنفيذ تلك البرامج بالإضافة إلى ابتعاث 450 طبيب اسنان للدراسة بالجامعات العالمية المرموقة منذ العام 2000 وحتى العام 2016.

من جانبه، اكد رئيس المؤتمر الوكيل المساعد لخدمات طب الاسنان د.يوسف الدويري ان المؤتمر هو الأكبر في الكويت من حيث عدد الأطباء المشاركين والذي يبلغ 2000 مشارك اضافة الى ان مساحة المعرض الطبي المصاحب للمؤتمر هي الأكبر في المعارض الطبية ايضا في الكويت. واشار الى ان عدد الساعات التعليمية بالمؤتمر تبلغ 155 ساعة تعليمية تغطي جميع المجالات.

وأكد ان الهدف وصول الخدمة للمتلقي بشكل سريع عبر التوسعة والتركيز على رفع مستوى الخدمة وكشف ان التسجيل الالكتروني لحجز المواعيد مطبق وسيتم التوسع بتطبيقه في العيادات المدرسية، حيث يتم عمل برمجة في الوقت الحالي.

واضاف أن وزارة الصحة تعمل على التغطية الصحية الشاملة بخدمات طب الأسنان والتي يتم تقديمها من خلال البنية الأساسية الموزعة بعدالة لتغطي جميع المناطق الصحية والتي تشمل عيادات طب الاسنان ضمن منظومة الرعاية الصحية الأولية والمراكز التخصصية لطب الأسنان والبرنامج الوطني الوطني لصحة الفم والأسنان وعيادات الصحة المدرسية وبرنامج صحة الفم والأسنان في مدارس التربية الخاصة.

بدورها، عددت رئيسة مؤتمر طب أسنان الأطفال د.سهيلة جعفر إنجازات قسم طب إسنان الأطفال التي بنيت على عمل فريق واحد برفع مستوى الخدمات المقدمة للأطفال، مبينة تطوير آلية العمل بإلغاء نظام المواعيد وتحويلها الى العلاج اليومي بجانب تأسيس وتطوير خدمة علاج أسنان الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة باستخدام البنج العام، مؤكدة التطلع لتوسع الخدمة لتقديمها لجميع الأطفال الأصحاء لتشملهم خدمة البنج العام.

واشارت جعفر في كلمتها الى الانتهاء من تأسيس عيادة الصباح الخاصة بعلاج الأطفال من مرضى السرطان وذلك بالتعاون مع قسم الأطفال في مستشفى البنك الوطني والصباح، كما كشفت عن إصدار الكتاب الأول لقيم طب أسنان الأطفال والذي يحتوي على كل ما يخص القسم وآليات العمل ويهدف الى رفع وتحسين مستوى الخدمة المقدمة.