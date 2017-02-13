حنان عبدالمعبود

عقد صباح أمس الاجتماع الثالث لفريق العمل الخاص بمتابعة تنفيذ اللوائح الصحية الدولية 2005 في دول مجلس التعاون والذي تستضيفه الكويت لمدة يومين، وتم خلاله مناقشة عدد من الموضوعات منها دليل الاجراءات الصحية الموحدة في المنافذ الحدودية لدول المجلس والمسودة الأولية لنظام الإنذار المبكر في المجال الصحي وتفعيل دور ضباط الاتصال المختصين في وزارات الصحة وإعداد التصور الشامل حول الاحتياطات التدريبية والبرامج العلمية، كما سيعقد على هامش الاجتماع ورشة عمل حول آلية التنفيذ دليل الاجراءات الصحية الموحدة في المنافذ الحدودية لدول المجلس وورشة عمل لاعداد خارطة طريق تنفيذية وورشة اخرى لإعداد مؤشرات لمدى تنفيذه.

وقالت وكيل وزارة الصحة العامة د.ماجدة القطان في كلمة ألقتها خلال افتتاح أعمال الاجتماع ان اللوائح الصحية الدولية تشكل احد ابرز مظاهر التزام منظمة الصحة العالمية في مكافحة الامراض والمساعدة على مجابهتها، مضيفة: نظرا للزيادة المضطردة في حركة السفر الدولي والتجارة الدولية، فضلا عن ظهور تهديدات ومخاطر مرضية على الصعيد الدولي وعودة مخاطر اخرى للظهور، ولذلك دعت الحاجة الى التنسيق المستمر مع منظمة الصحة العالمية ومع الاشقاء في دول الخليج وغيرهم من اجل العمل باللوائح الصحية الدولية 2005 والتي اصبحت ملزمة التطبيق على الدول الاعضاء بصورة حتمية عملا بأحكام دستور منظمة الصحة العالمية.