سير فريق الشفاء الانساني في ختام برنامجه الانساني قافلة مساعدات طبية من بلدة «الريحانية» بمدينة «هاطاي» جنوبي تركيا الى الداخل السوري.

وقال عضو الفريق د.ابراهيم الطوالة لـ «كونا» ان القافلة والمكونة من خمس شاحنات تتضمن دواء ومستلزمات صحية وحليب الأطفال وتجهيزات طبية لعشرة مستشفيات سورية في منطقة ادلب وريف مدينة حلب الغربي.

وأكد الطوالة حرص الفريق خلال هذه الرحلة الانسانية على ايصال المساعدات الطبية الى الأشقاء السوريين في الداخل لما يعانونه من نقص شديد في الدواء والمستلزمات الطبية الضرورية.

وأضاف ان أعضاء الفريق جهزوا القافلة الطبية قبل انطلاقها الى الأشقاء في الداخل السوري عبر معبر «باب الهوى»، مشيرا الى ان الفريق سيقدم أيضا دعما ماليا لعيادة طبية في «انطاكيا» العاصمة الإدارية لـ«هاطاي» لخدمة مئات اللاجئين السوريين.

وأعرب عن استعداد فريق الشفاء الانساني بالتكفل بعلاج المرضى الأيتام بعد دراسة التقارير الطبية التي سيتم ارسالها من قبل جمعية الشام لرعاية الأيتام.