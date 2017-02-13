حنان عبدالمعبود

أكد وزير الصحة د.جمال الحربي أن المؤتمر الثالث للتعليم الطبي لمعهد الاختصاصات الطبية يهدف الى صقل مهارات الأطباء المتدربين في مجالات التواصل والعمل بروح الفريق الواحد، فضلا عن التعامل مع المعلومات الطبية وترسيخ الممارسات المبنية على الأدلة والبراهين.

وقال الحربي على هامش افتتاح المؤتمر في فندق ملينيوم امس، ان الملتقى العلمي المهم تتزامن اقامته مع اعادة هيكلة العمل بمعهد الاختصاصات الطبية، موضحا ان الوزارة اصدرت اللائحة الداخلية الجديدة للمعهد، التي سيكون تنفيذها منطلقا للتطوير المستمر في برامج المعهد.

ولفت الحربي الى ان تنفيذ اللائحة سيمكن المعهد من اداء مهامه ومسؤولياته لإعداد وتأهيل وتطوير اداء الكوادر الطبية المتخصصة القادرة على تحمل المسؤولية باعتبارها الركيزة الأساسية لتطوير الأداء الصحي، مشيرا الى ان محاور المؤتمر تتوافق مع اولويات برامج عمل الوزارة في مجالات الجودة وسلامة المرضى ونظم المعلومات والبحوث، فضلا عن توافق اهداف المؤتمر مع الأهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة.

وأشار الحربي الى ان المعهد يعمل على زيادة عدد المقاعد للأطباء في الجامعات العالمية خاصة للتخصصات النادرة والدقيقة، مبينا تبادل الزيارات ما بين جامعة كندية ومعهد الكويت للاختصاصات الطبية، لافتا الى تشكيل لجنة للنظر في ترقيات اطباء الأسنان وفق آلية معينة ومعتمدة عالميا، مشددا على حرصه على عدم وقوع اي ظلم على الأطباء.

بدوره، قال الأمين العام لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية د.ابراهيم هادي ان من اهم أهداف المعهد رسم السياسة العامة لتدريب وإعداد الأطباء في مختلف التخصصات الطبية، والإشراف على تنفيذها وتقويم نتائجها، لافتا الى ان التدريب الطبي يهدف الى تمكين الطبيب المتدرب خلال سنوات التدريب من اتقان المهارات الطبية والمهنية التي تؤهله من القيام بمسؤولياته في منظومة الصحة الحديثة.

وأضاف هادي ان سلامة المريض هي اولوية المنظومة الصحية في وزارة الصحة، حيث لها الاولوية في برامج التدريب التخصصي المختلفة ابتداء من تمكين الطبيب المتدرب من المهارات الاكلينيكية السليمة والإشراف على الأطباء اثناء التدريب، موضحا ان المؤتمر يشتمل على محاضرات وورش عمل للتدريب على ايجاد حلول لسلامة المرضى، مشددا على ضرورة بذل المزيد من الجهد من قبل الأطباء، بهدف تحصيل المهارات العلمية التي تمكنهم من العمل في النظام الصحي بروح الفريق المتكامل خدمة لمرضاهم.