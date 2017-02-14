لا تزال مسيرة النجاحات والانفرادات مستمرة في مستشفى دار الشفاء كونه صرحا طبيا متكاملا حقق الريادة والتفرد على مستوى القطاع الصحي الخاص في الكويت لما يتجاوز الخمسين عاما ليضع اسمه على قمة قائمة أفضل المستشفيات الخاصة في الكويت والشرق الأوسط.

وبمناسبة حلول الأعياد الوطنية أطلق مستشفى دار الشفاء دعايته على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة تحت عنوان «أعد بلدي الكويت» والتي شاركت فيها مجموعة من أطباء مستشفى دار الشفاء أدوا خلالها القَسم الطبيّ «أعد بلدي الحبيبة الكويت أن أراقب الله في مهنتي، وأن أصون حياة الإنسان في كافة أطوارها، باذلا وساعيا في إنقاذها من الموت والمرض والألم، وأن أحفظ للناس كرامتهم، وأكتم سرهم، وأن أكون دائما من وسائل رحمة الله، باذلا رعايتي الطبية للقريب والبعيد، للصالح والطالح، وللصديق والعدو، وأن أثابر على طلب العلم، أسخره لنفع الإنسان لا لأذاه، وأكون أخا لكل زميل في المهنة الطبية».

شارك في هذا العمل الجليل كل من د.يوسف الظفيري استشاري جراحة العيون، د.بدر المهدي استشاري الأمراض القلبية، د.عبدالله الحداد استشاري الجراحة العامة، د.طه حسون استشاري الأمراض الباطنية والقلب، د.أحنف ارناؤوط استشاري جراحة العظام، د.راشد الدويلة استشاري الأنف والأذن والحنجرة، د.نوارة الشمري أخصائي النساء والولادة ود.نائلة المزيدي إخصائي الأمراض الباطنية والغدد الصماء والسكري.

وصاحبت هذا الإعلان الأغنية الوطنية الكويتية «وطني حبيبي» والتي تقول كلماتها «وطني حبيبي وطني الغالي والنجم العالي وطني شعلة مضيئة كلمة جريئة وطني وطني الغالي وطني.. الله الله يا شمس الحياة يا كويت يا كويت يا نبض الحياة.. الله يا كويت يا كويت الله الله يا كويت انت الحياة».

وبهذه المناسبة صرح الرئيس التنفيذي لمستشفى «دار الشفاء» أحمد نصر الله حيث قال: «بداية.. أود أن أتقدم باسم مستشفى دار الشفاء وجميع العاملين فيه بأسمي آيات التهنئة من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد والمواطنين والمقيمين على أرض الكويت الحبيبة بمناسبة حلول الأعياد الوطنية الكويتية، سائلا المولى عزو وجل أن يحفظ الكويت ويديم عليها أمنها وعزها ورخاءها».

وأضاف: «نحن في دار الشفاء سعداء بتحقق هدفنا من خلال هذا الإعلان في إرسال رسالة حب ووعد لجميع المرضى في بلدنا الحبيب الكويت، هذه الرسالة عكست بجدية وأمانة مدى حرص المستشفى على تقديم الاهتمام والرعاية لمرضاه وذلك بفضل خدماته الصحية المتطورة وأطبائه ذوي الخبرات والكفاءات العالية وطاقمه التمريضي المدرب على أعلى المستويات وذلك لضمان سلامة المرضى، وأمنهم وخصوصيتهم».

وفي هذا الصدد، صرحت مدير الجودة في مستشفى دار الشفاء فريال سيد قائلة: «من واجبنا في مستشفى دار الشفاء كأحد أهم مقدمي الرعاية الصحية في الكويت أن نكفل السلامة والأمان في كل جزء من المستشفى لنضمن بيئة آمنة للمرضى والعاملين على حد سواء، كما يضم الطاقم الطبي لدى مستشفى دار الشفاء استشاريين وأطباء تجمعت فيهم أفضل الخبرات العالمية والحاصلين على أعلى الشهادات والخبرات والتدريب المهني في شتي المجالات».

وأضافت: «تتضافر جهود المستشفى في تقديم الخدمات التي تلبي جميع متطلبات معايير الجودة الدولية المتعارف عليها، والسعي نحو تحقيق الهدف الرئيسي للمستشفى لترسيخ مجتمع ينعم بصحة أفضل من خلال تقديم العناية الفضلى لمرضانا والأمل بالشفاء».