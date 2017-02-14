600 حالة تعامل معها الإسعاف الجوي في منطقة الأحمدي خلال 2016

حنان عبدالمعبود

أكد وزير الصحة د.جمال الحربي ان مراكز الاسعاف تخدم جميع المناطق الصحية والطرق الرئيسية حيث تتمركز بالقرب منها، مبينا ان مركز اسعاف العدان الجديد سيخدم عدة مناطق قريبة منه، حيث تم تصميمه وانشائه وفق احدث المعايير والمواصفات العالمية.

وقال الحربي في تصريح له على هامش افتتاح مبنى مركز الاسعاف في مستشفى العدان صباح امس، ان الطوارئ الطبية تعتبر العين الساهرة للنظام الصحي في البلاد، والوزارة تضع التطوير المستمر لادارة الطوارئ كأولوية رئيسية، لتطوير الخدمات وتعزيز قدرات وامكانات العاملين بها بصورة دورية.

وأضاف ان المركز الجديد مكون من طابقين ومهبط خاص للاسعاف الجوي العمودي، مزودا بأحدث الأجهزة والمواد الطبية اللازمة، مشيرا الى انه يحتوي على 17 سيارة اسعاف حديثة وطائرتين هيليوكبتر مع طواقم من المسعفين، بهدف تقديم الخدمات على مدار الساعة طوال ايام الاسبوع، مشيرا الى ان المركز يضم كذلك شعبتين، الاولى (العاجلة) ويكون نظام العمل بها 4 نوبات و16 فني طوارئ في كل نوبة، أما الثانية (غير العاجلة) فتعمل بنظام 4 نوبات و19 مسعفا في كل نوبة، لافتا الى انه يخدم مناطق الرقة وهدية وفهد الأحمد والعقيلة وجابر العلي ومبارك الكبير والفنطاس والظهر والمهبولة وابوحليفة واجزاء من الصباحية، علاوة على بعض الطرق الرئيسية، كطريق الملك فهد والفحيحيل السريع والساحلي.

وقال الحربي ان المركز يتضمن قسما لتدريب فنيي الطوارئ الطبية على عدد من البرامج المهمة، كإنقاذ حياة المصاب خلال وقت قياسي وبحسب التوصيات الصحية العالمية في هذا الجانب، موضحا توافر احدث الأنظمة المتعلقة بنقل الصوت والصورة من سيارات الإسعاف إلى قسم الحوادث في مستشفى العدان، وهو النظام الذي دشنته الوزارة قبل فترة، بهدف توجيه المسعفين على الطرق الصحيحة للتعامل مع الحالات من قبل أطباء الحوادث، وتجهيز القسم لاستقبالها، مؤكدا ان الاسعاف الجوي في منطقة الاحمدي الصحية تعامل مع 600 حالة خلال العام الماضي، فيما تعاملت سيارات الاسعاف مع 22 حالة وبلاغا في نفس الفترة، مشددا على اهتمام الوزارة بالمسعفات وانضمامهن الى ادارة الطوارئ الطبية، الا ان الاعداد الحالية قليلة بسبب ظروف العمل والنوبات.