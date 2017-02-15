حنان عبد المعبود

أكد الملحق التجاري لكوريا الجنوبية في الكويت هيونجيو هوان أن العلاقات الكويتية - الكورية الجنوبية في تطور مستمر، لافتا الى ازدهار الجانب الصحي منها. وقال هوان في تصريح خاص لـ «الأنباء» على هامش زيارة وفد كوري جنوبي للبلاد للمشاركة في المؤتمر العلمي الخامس لطب الأسنان أمس، ان هناك اجتماعا تم عقده لبحث سبل تطوير التعاون الصحي بين البلدين، حيث عقدت حكومتا البلدين اتفاقية صحية حينما قام سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ووكيل وزارة الصحة بزيارة للجمهورية الكورية العام الماضي وتم توقيع الاتفاقية. وأشار الى أن الاتفاقية تهدف الى التعاون بين البلدين في الجانب الصحي وتقوية سبل التعاون بين الحكومتين وبناء على هذه الاتفاقية أرسلت وزارة الصحة في ديسمبر الماضي 15 مريضا كويتيا للعلاج في كوريا الجنوبية، مبينا أن المرضى يعانون من أمراض مختلفة بحالات معقدة منها السرطان وامراض أخرى، وقد تلقى الكثير منهم العلاج وعاد بالفعل الى الكويت بصحة جيدة، والبعض مازال تحت العلاج وحالتهم في تحسن مستمر بشكل إيجابي.

ولفت الى ان كوريا الجنوبية تتميز بعلاج العديد من الحالات الصحية المعقدة خاصة الأمراض السرطانية مثل سرطانات الدم والثدي والقولون والمستقيم والمعدة، مؤكدا ان هناك العديد من المستشفيات التي يمكنها استقبال المرضى الكويتيين ومنها 5 مستشفيات كبرى متخصصة، كاشفا عن اجتماع مرتقب بين وزير الصحة ومدير عام وزارة الصحة الكورية سيشهد مناقشة إقامة منتدى كويتي- كوري لوضع خارطة طريق للتعاون بين الحكومتين لتبادل الخبرات وتدريب الأطباء الكويتيين بكوريا وادارة المستشفيات الكويتية الجديدة عبر شركات كورية، وزيادة أعداد المرضى المبتعثين الى كوريا للعلاج وتطوير المجال الصحي باستخدام المعدات الكورية الطبية.

واوضح أن الاتفاقية الكويتية الكورية تضمنت مناقشات حول مقاعد لابتعاث الأطباء لكوريا، موضحا أننا نتطلع الى التعاون بشكل اكبر مع الجانب الكويتي لتطوير القطاع الصحي واستقطاب عدد اكبر من الكويتيين للعلاج بكوريا للتمتع بالخدمات الصحية العالية الجودة.